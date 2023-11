Elisa Claps, chi è il poliziotto Phil James: cruciale nel risolvere il caso

Per Elisa – Il caso Claps: tutto sul poliziotto britannico

Ci siamo, mancano ormai poche ore per l’ultima puntata della fiction di Rai1 che di finzione ha ben poco. E proprio nella puntata di stasera il pubblico farà la conoscenza del poliziotto Phil James, interpretato dall’attore Vincent Riotta, che è stato fondamentale per arrivare alla verità. Nel dettaglio, come si vedrà stasera, in Gran Bretagna si verificherà l’omicidio di una donna, Heather Barnett, sempre per mano di Danilo Restivo, e proprio il poliziotto, in collaborazione con i colleghi italiani, avrà l’intuizione che i casi potessero essere collegati. Proprio l’attore Vincent Riotta, intervistato da Tele Sette, su questa vicenda dice:

“All’epoca non avevo seguito la vicenda perché non ero in Italia, ma appena mi hanno coinvolto nel progetto sono rimasto scosso, soprattutto perché ho una figlia di 21 anni”.

L’attore che interpreta Phil James racconta la particolarità di questo poliziotto

Finalmente stasera si scoprirà come finisce Per Elisa – Il caso Claps per chi ancora non avesse seguito la terribile vicenda. Il ruolo del poliziotto britannico, come si vedrà nella puntata, sarà importante ma soprattutto metterà in luce una particolarità dell’uomo. Come spiega lo stesso Vincent Riotta solitamente si immagina un poliziotto inglese come qualcuno che mantenga un certo aplomb. Invece quest’uomo era veramente coinvolto. Sulla preparazione al ruolo l’attore dice:

“Ho studiato tanto e ho visto documentari e video in cui il poliziotto parlava del caso. […] Sono stato quindi molto attento a non entrare nel melodramma e ho cercato di far mie le sue emozioni usando, però, la testa e la logica”.

L’attore italo-britannico si divide spesso con i lavori tra i due Paesi, Italia e Gran Bretagna, ma anche negli Stati Uniti.

L’attore Vincent Riotta dove ha recitato

Per il pubblico cinematografico internazionale, e per quello seriale italiano, il volto dell’attore che stasera vestirà i panni di Phil James nella fiction su Elisa Claps non sarà nuovo. Se recentemente ha recitato nel film House of Gucci, accanto a Lady Gaga, nel ruolo di Fernando Reggiani, il patrigno di Patrizia Martinelli (ex moglie di Maurizio Gucci), l’attore è stato anche volto, tra i tanti film, di Sotto il sole della Toscana e I due Papi. Per quanto riguarda invece le serie tv un ruolo decisivo nella sua carriera è stato sicuramente quello del pentito di mafia Tommaso Buscetta in Il capo dei capi. Tra pochi giorni l’attore sarà a Firenze per ricevere il titolo di Cavaliere di Parte Guelfa.