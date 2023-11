Mattino 5, inviata in difficoltà. Federica Panicucci: “Mettiti in protezione”

Mattino Cinque, l’inviata ha confessato che la situazione è assai complicata

L’ultima puntata settimanale del rotocalco mattutino in onda tutti i giorni sull’ammiraglia Mediaset è stata dedicata interamente al maltempo che ha messo in ginocchio tutta Italia, soprattutto la Toscana. Tanti gli inviati mandati sui luoghi alluvionati per aggiornare il pubblico a casa su quello che è successo. Ad un certo punto Federica Panicucci ha dato la linea alla sua giornalista in collegamento in diretta da Belluno in Veneto dove è disperso da diverse ore un vigile del fuoco. E la giornalista non ha nascosto che la situazione è davvero critica, anche per lei stessa visto che da poco ha iniziato a grandinare:

“In questo momento sta iniziando anche a grandinare…Quindi insomma la situazione qui è davvero molto complicata…Non ho ritorno in questo momento…”

Federica Panicucci molto preoccupata per la sua inviata sotto la grandine

Ovviamente la conduttrice di Mattino 5 non ha nascosto tutta la sua preoccupazione dopo che l’inviata ha detto che ha iniziato a grandinare forte:

“Mettiti in protezione, mettiti in protezione Gaia, mettiti in protezione subito…”

La giornalista in diretta stamattina su Canale 5 ha quindi dato immediatamente ascolto alla collega di Francesco Vecchi, la quale l’ha comunque rassicurata che si ricollegherà appena possibile: “Torneremo poi a collegarci dopo…” E l’inviata ha quindi rivelato che appena ci saranno aggiornamenti sulla situazione in generale e sulla scomparsa del vigile del fuoco chiederà la linea: “Ci ricolleghiamo appena abbiamo delle novità…”

La presentatrice ha rivelato di aver avuto problemi a recarsi al lavoro stamattina

Federica Panicucci, la quale giorni fa ha bloccato un ospite in diretta, guardando poi le immagini delle varie zone alluvionate, non ha nascosto che stamattina anche a Milano la situazione non era proprio delle migliori, anzi:

“Devo dire che certe immagini mi riportano a Milano stamattina all’alba quando io sono uscita per venire qui negli studi di Mediaset…”

In pratica la conduttrice di Mattino Cinque non ha fatto mistero che anche a Milano ci sono stati tanti allagamenti dovuti a questo terribile maltempo che non sta dando tregua: “La situazione a Milano era davvero critica…Macchine ferme in mezza alla strada, strade allagate, sottopassi davvero allagati…Quindi insomma è stato assai problematico…” La collega di Francesco Vecchi ha poi continuato a parlare del maltempo che ha causato diverse alluvioni fino alla fine della lunga diretta, la cui scaletta è stata completamente stravolta proprio per tenere costantemente aggiornati i numerosi spettatori a casa su quello che è successo in queste ore in Toscana ed in tante zona in Italia.