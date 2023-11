Perchè Affari Tuoi sta andando in onda con una puntata vecchia?

Affari Tuoi in onda con una puntata vecchia: tra i pacchisti ci sono concorrenti che hanno già giocato

Anomalia nell’access primetime di oggi, domenica 19 novembre 2023, su Rai1: Amadeus con Affari Tuoi è infatti in onda con una puntata vecchia, con protagonista la concorrente della regione Marche affiancata dalla mamma: i telespettatori più attenti si sono accorti da subito che qualcosa non quadrava dato che, nella breve anteprima trasmessa subito dopo lo spazio della Lotteria Italia, si sono visti alcuni concorrenti che sono usciti dal gioco di recente, come Salvo, rappresentante della regione Sicilia, mentre poco dopo le telecamere, a trasmissione iniziata, hanno inquadrato più volte anche la concorrente del Friuli Venezia Giulia che ha giocato qualche sera fa senza però riuscire a portare a casa nulla.

Affari Tuoi perchè stasera è andato in onda con una puntata vecchia?

Sia ieri che l’altro ieri Affari Tuoi non è andato in onda, venerdì per via della partita e ieri a causa di Ballando con le stelle che, com’è noto, parte alle 20.40 e non alle 21.30 come gli altri programmi della prima serata, ma Amadeus alla fine della puntata di giovedì aveva dato regolarmente appuntamento ai telespettatori per domenica, in teoria con una puntata nuova, perciò non è ben chiaro cosa sia sucesso e perchè (mentre scriviamo il gioco è ancora in onda) sono presenti concorrenti già usciti. A breve forniremo a riguardo maggiori dettagli.

Affari Tuoi, la concorrente sceglie il pacco 7: “Data di morte di mio padre”

Al di là dell’anomalia della programmazione, sulla quale per il momento non abbiamo informazioni relative al perchè è stata, appunto, trasmessa una puntata cronologicamente collocata a qualche settimana fa, alla fine Serena e la mamma Maurizia, provenienti da Ancona, sono rimaste a mani nuote: hanno giocato infatti con il pacco 7, ma dentro c’erano solo 10€, pacco che la concorrente non ha voluto cambiare svelando

E’ la data di morte di mio padre, scomparso il 7 aprile 2020 a causa del Covid…

Qualche sera fa, invece, un’altra concorrente ha visto sfumare ben 100.000€ nonostante la sorella avesse sognato il suocero morto che le ha indicato, diciamo così, il pacco giusto.