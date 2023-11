Rapper Baby Gang Le Iene: età, vero nome, problemi giustizia, vita in comunità

Origini, età, vero nome e cognome del rapper protagonista di un servizio a Le Iene

Questa sera si rinnoverà l’appuntamento con Le Iene su Italia Uno. La coppia di conduttori formata da Veronica Gentili e Max Angioni presenterà nuovi casi e inchieste ai milioni di seguaci della trasmissioni. E tra i temi affrontati questa sera martedì 7 novembre su Italia Uno troveremo un servizio di Nicolò De Devitiis, che racconterà la vicenda del rapper Baby Gang. L’inviato racconterà la vita inedita del cantante all’interno della comunità in cui si trova, tra racconti della sua difficile infanzia, i problemi affrontati con la giustizia legati a furti e aggressioni, e il riscatto arrivato attraverso la musica. Ma chi è nello specifico l’artista? Parliamo di Zaccaria Mouhib, in arte Baby Gang, nato a Lecco il 26 giugno 2001. Con i genitori e la famiglia ha vissuto in un monolocale e in una situazione particolarmente complicata dal punto di vista economico.

I problemi con la giustizia ha avuti da Baby Gang

La complicata situazione familiare ha portato ben presto Baby Gang in strada, dove fin da giovanissimo ha fatto spiacevoli conoscenze che gli hanno poi causato non pochi problemi. A undici anni Zaccaria fugge di casa, convinto di potersela cavare da solo e decide di non gravare sui genitori. Per il futuro cantante iniziano così anni molto complessi. Nel 2012 Zaccaria e due suoi amici vengono fermati da un poliziotto di origine marocchina e trasferiti in una casa famiglia della città dopo aver commesso alcuni furti in negozi del capoluogo piemontese.

Baby Gang e la musica: tutto sul rapper che stasera vedremo a Le Iene

Dopo aver incontrato non poche difficoltà e causato vari problemi ai suoi cari, Baby Gang, portato in una comunità dalla quale è fuggito, l’incontro con don Claudio Burgio svolta la vita del cantante. Il prete tenta infatti di allontanarlo dalla cattiva strada, dal consumo di droghe e lo avvicina al mondo della musica. Zaccaria si appassiona e così nel 2018 pubblica il suo primo singolo Street, che riscuote un discreto successo. Poi arriva un brano censurato e una rapina riporta l’artista dietro le sbarre. Dopo essere stato rilasciato, Zaccaria tira fuori altri due singoli, Educazione e Cella 1, pezzi di successo in cui racconta la sua esperienza in carcere. Zaccaria inizia a farsi un nome del mondo della musica e il 2021 è il momento della svolta: nello stesso anno infatti viene lanciato sul mercato il primo EP1 e anche il primo album ufficiale, Delinquente, capace di riscuotere un grande successo. Questa sera a Le Iene la sua storia sarà raccontata maggiormente nel dettaglio.