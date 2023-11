Uomini e Donne oggi: lite tra Aurora e Roberta, Maria De Filippi si espone

Tutti i colpi di scena della puntata di oggi: le anticipazioni complete del 3 novembre

Nuovo appuntamento con Uomini e Donne che si appresta a chiudere la settimana con una lunga lista di colpi di scena. La puntata di oggi, venerdì 3 novembre, sarà segnata infatti da forti discussioni nel trono over, non mancheranno le sorprese anche per quanto riguarda Brando e Cristian, mentre la sedia un tempo occupata da Manuela Carriero continuerà ad essere vuota. Non è escluso che la scelta della produzione sia quella di proseguire soltanto con i due tronisti uomini in questa prima parte di stagione. Di seguito nel dettaglio cosa succederà oggi pomeriggio a partire dalle 14.45 su Canale5.



Scontro infuocato nella puntata di Uomini e Donne di oggi: due dame ai ferri corti

Le anticipazioni della puntata di oggi, venerdì 3 novembre, svelano che si tornerà a parlare di Aurora Tropea e Roberta Di Padua. Ieri le due protagoniste del segmento senior della trasmissione si erano pizzicate e Maria De Filippi aveva fatto sentire un audio con una serie di lamentele della dama bionda, alterandosi non poco con lei. A quanto pare le frizioni tra le due prime donne non sarebbero finite e, nel corso della registrazione effettuata lo scorso 31 ottobre che verrà mostrata probabilmente oggi, la dama di Cassino avrebbe continuato ad attaccare la rivale sul suo aspetto fisico. A quel punto la discussione sarebbe degenerata, Aurora avrebbe detto alla Di Padua che “sarebbe tutta rifatta” e lei confesserà i ritocchi estetici al seno. L’ammissione non basterà per placare gli animi e Maria De Filippi sarà costretta ad intervenire, invitando la dama toscana a farsi gli affari suoi.

Le anticipazioni di Uomini e Donne: come procede la conoscenza tra Marcello Messina e Jasna

Non si parlerà soltanto di Aurora Tropea e Roberta Di Padua oggi nel dating show di Canale5. A quanto pare infatti nel versante senior della trasmissione ci saranno dei passi avanti per diverse coppie. L’ex di Ida Platano infatti avrebbe continuato a uscire con Jasna con la quale le cose sembrerebbero procedere bene. Marco invece avrebbe messo gli occhi su Emanuela. Intanto la conoscenza tra Gemma e Bruno proseguirà, mentre Marcello ed Elena saranno protagonisti di una brutta lite in studio. Presto per la coppia ci sarà un epilogo inaspettato, la dama infatti, stizzita dai continui attacchi e certa di essere più presa rispetto al compagno, deciderà di andare via. Sarà però seguita a sorpresa proprio da Laudicino. Un addio che sarà una scelta di cuore o dettato dall’esasperazione? Per scoprirlo non resta che seguire le prossime puntate del talk dei sentimenti Mediaset, in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 14.45.