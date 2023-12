Al Bano, appello accorato: “Cattiveria e violenza da mettere al bando”

Al Bano ha un unico desiderio: “Che scoppi la pace e che muoia la guerra”

Un grande desiderio per il cantante di Cellino San Marco è il seguente: “Vorrei che scoppiasse la pace e morisse la guerra”. Lo ha detto in una lunga intervista in uno degli ultimi numeri del settimanale Nuovo Tv, parlando anche del fatto che la guerra che imperversa ogni giorno, non solo strazia il mondo esterno, facendo finire prima del tempo vite umane giovanissime, ma è anche dentro ognuno di noi quindi l’intento di tutti gli esseri umani dovrebbe essere quello di eliminare questo microbo deleterio una volta per tutte.

Il cantante ricorda qual è stato il Natale più bello della sua vita

Il Natale del 2023 è passato e tra pochissimo si saluterà per l’ultima volta quest’anno per salutare il prossimo, con la speranza che sia decisamente migliore e che si possa guardare al futuro con un’oncia di ottimismo in più. Comunque sia, nell’affrontare il tema del ricordo, Al Bano ha voluto parlare del Natale più bello della sua vita, dicendo che ce ne sono stati tanti, che non avevano nulla, ma in realtà avevano tutto. Sicuramente uno dei più belli è quello del 1985 quando è nata sua figlia Cristel. Quel giorno gli è venuto spontaneo cantare Aggiungi un posto a tavola. Inoltre nei giorni subito dopo Natale ha avuto modo di raggiungere Jasmine che sta gareggiando a Ballando con le stelle in Georgia.

Io Canto Generation è finito, ma Al Bano parteciperà a Capodanno in Musica

Al Bano è uno dei cantanti più presenti in televisione: basti pensare al suo impegno nel programma musicale di Gerry Scotti ovvero Io Canto Generation, che si è concluso il 27 dicembre. Poi a Natale ha cantato in Vaticano e infine il 31 dicembre avrà un impegno speciale dato che sarà tra i cantanti che comporranno il cast di Capodanno in Musica condotto da Federica Panicucci. Ma assieme a lui ci saranno tantissimi altri volti noti pronti a far cantare e ballare con le loro canzoni il pubblico che aspetterà l’arrivo dell’anno nuovo: ci saranno Orietta Berti, Articolo 31, Luigi Strangis, Matteo Romano, Enrico Nigiotti, Paolo Meneguzzi, Leo Gassmann, Federica, Wax, Big Boy, Mietta, Fausto Leali, Michele Bravi, Iva Zanicchi e Rocco Hunt. Intanto Al Bano ha avuto modo di tuonare contro Amadeus, che a febbraio condurrà il prestigioso Festival di Sanremo.