Ciao Darwin 9, imbarazzo per Paolo Bonolis e Laurenti: “Cosa stiamo facendo?”

Paolo Bonolis non si trattiene con Luca Laurenti: “Guardi cosa stiamo facendo”

Grande sfida stasera a Ciao Darwin 9 giunto alla sua quarta puntata sempre su Canale 5: da una parte la compagine della Scienza (capitanata da Alessandro Cecchi Paone, divulgatore e giornalista) e dall’altra la compagine dell’Occulto (capitanata da Giucas Casella). Come sempre a presentare questa trasmissione Paolo Bonolis e il suo fidato compagno d’avventura Luca Laurenti, che dopo l’arrivo di Madre Natura si è presentato vestito da pesce. Dopo una serie di gag e battute Paolo Bonolis, non riuscendo più a trattenere le risate, gli ha chiesto: “Abbiamo una certa età. Guardi cosa stiamo facendo”.

Luca Laurenti si è preso uno schiaffo. Bonolis: “30 anni che vivo con questo problema”

La coppia televisiva composta da Paolo Bonolis e Luca Laurenti è la più bella della televisione italiana e infatti dura da più di trent’anni. Generazioni sono cresciute con la loro compagnia, dando sorrisi qui e là, e anche questa sera non sono riusciti a trattenere le risate, chiedendosi cosa stessero facendo. Dopo che Luca Laurenti si è preso lo schiaffo da Madre Natura, Paolo Bonolis le ha spiegato: “Sono più di trent’anni che vivo con questo problema patologico”. Al momento di lanciare il Genodrome Luca Laurenti è tornato a giocare facendo finta di essere un mago e Bonolis, prendendo il lenzuolo azzurro che è apparso fin dalla prima puntata, si è prestato per una gag conclusasi nel migliore dei modi.

La Madre Natura della quarta puntata è (ancora una volta) Andreea Sasu

Quest’anno le Madre Natura sono soltanto quattro quindi a rotazione si ripresenteranno tutte al centro dello studio. Però ci sarà anche un Padre Natura per la gioia del pubblico femminile (e non). Questa sera si è presentata di nuovo Andreea Sasu. Classe 1990, ha quattro fratelli e una sorella, è una modella di origini rumene dalle curve mozzafiato. Ha avuto dei flirt con Andrea Iannone e Riccardo Saponara. Inoltre ha partecipato come tentatrice a Temptation Island. La sua storia d’amore con Philippe Plein l’ha fatta conoscere al pubblico del gossip nel lontano 2016. Stasera, quindi, va in onda l’ennesima sfida tra Ciao Darwin e The Voice Kids e soltanto domani si scoprirà chi avrà trionfato.