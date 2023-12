Eleonora Daniele si è commossa per Simona Ventura: “Una storia intensa”

La storia di Simona Ventura ha colpito nel profondo la conduttrice di Storie Italiane

Oggi Eleonora Daniele, dopo aver posto le sue attenzioni sui casi di cronaca più rilevanti, ha iniziato la seconda parte della sua trasmissione mattutina in onda su Rai Uno parlando di quello che è successo sabato scorso a Ballando con le stelle, focalizzandosi soprattutto sulla proposta di matrimonio a sorpresa di Giovanni Terzi alla sua compagna. E parlando poi specificamente della Ventura, la Daniele non ha fatto mistero di essersi particolarmente commossa nel momento in cui ha parlato dei figli:

“Io ho sentito la storia di Simona Ventura, quando ha raccontato dei figli, soprattutto della più piccola…Mi sono tanto commossa…Mi sono messa a piangere…”

Quest’ultima non ha nascosto di credere che la storia della Ventura sia di grande impatto emotivo e intensa: “Grande umanità…”

La proposta di matrimonio di Giovanni Terzi a Simona Ventura: l’opinione della presentatrice

Successivamente Eleonora Daniele, avendo in collegamento in diretta proprio Giovanni Terzi, non ha fatto mistero di averlo visto davvero emozionato nel momento in cui ha chiesto la mano alla sua compagna in diretta a Ballando con le stelle:

“Ti ho visto veramente emozionato, ma io questa emozione la conosco…Sia la tua che quella di Simona…”

Un momento questo che ha colpito nel profondo anche la stessa conduttrice di Storie Italiane, come ha rivelato proprio lei stessa oggi in diretta su Rai Uno: “Vedervi così sabato sera insieme è stato proprio bello…Un bellissimo momento di televisione sincera, onesta che arriva da un sentimento vero…” La Daniele, la quale giorni fa ha bloccato Guillermo Mariotto per paura di quello che potesse dire, ha quindi chiosato di credere che il loro amore sia davvero grande sotto ogni punto di vista.

Giovanni Terzi ha parlato in diretta della sua storia con la compagna

Ha poi preso la parola l’ospite in collegamento a Storie Italiane, asserendo che la sua storia con Simona Ventura è sempre stata fantastica proprio dalle prime battute:

“E’ tutta una storia per me unica e meravigliosa che esplode ogni giorno dentro di me…”

Il concorrente di Ballando con le stelle ha poi rivelato che la loro intenzione è quella di fare una grande festa per dire a tutti che sono felici: “Questo è il senso del nostro matrimonio al momento…Il senso è quello della partecipazione delle persone che ci vogliono bene…” Quest’ultimo ha poi tenuto a chiarire che questa proposta ha deciso di farla improvvisamente: “Tutto è partito in quest’ultima settimana…” Si ricorda che i due si sposeranno il prossimo 6 luglio a Rimini. Non resta a questo punto che fare le più sincere congratulazioni alla coppia.