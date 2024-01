Amici, Ayle arriva al limite e vuole abbandonare la scuola: “Devo andare via”

Ayle crolla in lacrime e pensa di lasciare il talent

Per chiunque guarda da fuori quella di Amici è sicuramente la scuola più invidiata. Tuttavia i ritmi sono pesanti e in più i ragazzi si interfacciano con un mondo che è molto diverso da quello a cui erano abituati e che magari si erano immaginati. Tra gli allievi che più sembrano mal abituarsi all’ambiente c’è sicuramente quello di Anna Pettinelli che più volte è stato bacchettato per il mancato rispetto delle regole e in più sul palco quando fa le cover non sembra convincere molto. In particolare l’esibizione della puntata domenicale di ieri non è andata bene e per questo oggi l’allievo ha detto:

“Ci rimango male su me stesso perché non riesco mai a migliorare. Non sono fatto per il palco, non è il mio. Mi vergogno di aver cantato così, sono veramente deluso. Devo andare via”.

L’allievo di Amici si sfoga con la sua insegnante

Dopo aver versato lacrime su lacrime in casetta Ayle ha incontrato la sua professoressa di appartenenza. Per prima cosa Anna Pettinelli l’ha abbracciato forte, poi ha ascoltato lo sfogo di quest’ultimo. Lui ha spiegato di essere “troppo emotivo” e che per questo, secondo lui, magari è convinto di aver preparato una buona esibizione ma poi quando arriva sul palco combina un disastro. Per questo motivo ha detto alla sua insegnante che sta pensando di andare via dalla scuola e smetterla di fare costanti “figure di me*da” che altro non fanno che abbassargli la sua autostima invece di migliorarla. La docente però su questo si è mostrata irremovibile e ha confermato il suo gradimento nei confronti dell’allievo. “Non perdere di vista l’obiettivo” gli ha infatti detto alludendo al fatto di continuare a fare musica e di approfittare dell’opportunità del talent di Canale5.

Anche secondo Ayle la classifica di canto non è corretta

Nella puntata domenicale andata in onda ieri Rudy Zerbi ha acceso una polemica sulla classifica finale di canto perché secondo lui Sarah non meritava l’ultimo posto. Quest’ultimo era stato ottenuto sostanzialmente dal 4 dato all’allieva da parte della Pettinelli. Oggi mentre Sarah piangeva per l’ultimo posto in classifica Ayle ha detto:

“Dovevo arrivare io ultimo, tu non ha senso, non te lo meriti”.

L’allievo di Amici 23, inoltre, così come era stato detto ieri da Rudy Zerbi ha ammesso di essersi sentito imbarazzato durante la sua esibizione in cui evidentemente non era a suo agio.