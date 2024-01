Ciao Darwin quando torna? Paolo Bonolis, la sfida della prossima settimana

Stasera non va in onda la consueta puntata di Ciao Darwin: perché?

Purtroppo questa sera non andrà in onda Ciao Darwin come di consueto. Il motivo riguarda il calcio. Infatti stasera Canale 5 ospiterà la semifinale di Supercoppa Italiana Inter-Lazio in diretta dall’Al-Awwal Park Stadiu di Ryad. Paolo Bonolis sarà il primo a guardare Canale 5, essendo un tifoso sfegatato dell’Inter, ma il suo pubblico sentirà la mancanza del suo programma del venerdì sera ovvero Ciao Darwin, che la scorsa settimana è riuscito a vincere contro la prima puntata di Colpo di Luna di Virginia Raffaele. Quest’ultima andrà regolarmente in onda e gli ascolti si scopriranno solo domattina dopo le ore dieci.

La prossima settimana si sfideranno Trattorie contro Stellati

Se stasera Ciao Darwin 9 non va in onda, la prossima settimana si recupererà la seconda puntata del 2024? Assolutamente sì, andrà in onda regolarmente di venerdì, e si può già anticipare quale sarà la sfida con cui il pubblico potrà divertirsi come non mai: le due compagini previste sono da una parte le Trattorie e dall’altra gli Stellati. Quindi si parlerà di cucina, di cibo, gastronomia e chi ne ha più ne metta, e in un Paese come l’Italia non poteva essere diversamente. Si potrà seguire la puntata in diretta su Canale 5 oppure guardarla sul sito Mediaset Infinity, dove la si potrà rivedere ogni volta che si vuole.

Paolo Bonolis e gli ascolti: Ciao Darwin rifiata, Avanti un altro si difende

Paolo Bonolis è uno degli assoluti protagonisti della tv italiana: per questo 2024 invece di tornare solo con Avanti un altro, è tornato anche con le nuove puntate di Ciao Darwin, che inizialmente erano previste per la primavera inoltrata, poi però i vertici di Mediaset hanno deciso di battere il ferro finché è caldo e di proporre le nuove puntate già a partire dal mese di gennaio. Scelta giusta perché contro Colpo di Luna il programma di Bonolis-Laurenti ha vinto (a una Teen si è vista la zizzetta). E invece come si sta comportando Avanti un altro? Molto bene, considerando che la concorrenza è rappresentata dalla nuova edizione de L’eredità con la conduzione di Marco Liorni, che è sceso in campo quando la Rai ha deciso di toglierla a Pino Insegno per ridargli Reazione a catena. Marco Liorni, dopo aver passato da giugno a dicembre alla guida di quest’ultimo quiz, si è ritrovato al timone de L’eredità e del suo programma del sabato pomeriggio ovvero Italia Sì.