Giovanni Terzi sposa Simona Ventura e l’ex rompe il silenzio: “Nessun rancore”

Giovanni Terzi, spunta la sua ex compagna asserendo di non riserbare alcun rancore nei suoi confronti

Forse molti non sanno che Simona Ventura non è stata l’unica donna famosa nella vita del giornalista. Difatti in passato il concorrente dell’ultima edizione di Ballando con le stelle ha avuto una storia con l’attrice, scrittrice ed ex modella Dalila Di Lazzaro. Si segnala che proprio quest’ultima oggi ha rilasciato un’interessante intervista sull’ultimo numero del magazine Nuovo. E in questa circostanza ha confessato di non riserbare alcun tipo di rancore nei suoi confronti, anzi:

“Quando le mie storie finiscono, non serbo rancore…”

Dalila Di Lazzaro fa gli auguri al suo ex per il futuro matrimonio con Simona Ventura

Successivamente il giornalista del periodico Nuovo ha colto la palla al balzo per chiedere all’attrice cosa pensa delle future nozze del suo ex compagno Giovanni Terzi con la conduttrice di Citofonare Rai2, la quale pare sarà giurata del nuovo show di Milly Carlucci che dovrebbe andare in onda la prossima primavera sull’ammiraglia Rai. E quest’ultima, con estrema schiettezza, ha subito voluto fare loro i più sinceri auguri: “Auguro a tutti e due di essere felici…” L’attrice, ex modella e scrittrice ha poi confidato al giornalista del periodico diretto da Riccardo Signoretti il motivo per cui non riserba rancore né a Terzi né nei confronti dei suoi ex in generale: “Per me il passato è passato, è quello il mio punto di forza…Io guardo sempre avanti…”

L’attrice e scrittrice si esprime sulla piaga legata alla violenza sulle donne

Il giornalista del magazine Nuovo ha poi fatto presente all’ex compagna di Giovanni Terzi che purtroppo al giorno d’oggi il problema legato alla violenza sulle donne è sempre più marcato, cogliendo l’occasione per chiedere cosa si potrebbe fare per risolvere. E Dalila Di Lazzaro ha subito confessato di credere innanzitutto che servirebbe un inasprimento delle pene, e successivamente crede sia assolutamente fondamentale l’educazione dei ragazzi:

“I ‘no’ dei miei genitori mi hanno fornito gli strumenti giusti per affrontare la vita da sola, quando ho lasciato Udine e mi sono trasferita a Roma per muovere i miei primi passi nello spettacolo…”

L’artista è inoltre certa che i padri e le madri se stanno attenti possono intuire perfettamente i vari segnali di un eventuale malessere dei loro ragazzi: “Penso che il dialogo sia fondamentale e oggi soffro nel vedere tanti giovani chiusi in un mondo virtuale, dipendenti dal telefono e che magari trattano male i genitori…”