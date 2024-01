Martina Stella, Da noi a ruota libera: “Una sfida la fiction La lunga notte”

Scritto da Antonietta Canale , il Gennaio 28, 2024 , in Serie & Film Tv

La lunga notte, Martina Stella: “Interpreto Claretta Petacchi ed è stata una grande sfida”

Martina Stella torna in tv con la fiction La lunga notte in cui presterà il volto a Claretta Petacchi, ovvero l’amante di Benito Mussolini che ha rivestito un ruolo importante nel corso della sua ascesa politica ed ha vissuto una relazione totalizzante con il duce arrivando a condividere il suo stesso destino. L’attrice è ospite a Da noi a ruota libera, il programma condotto da Francesca Fialdini ed ha parlato proprio del suo ruolo nella fiction.

È stata una grande sfida, è stato bellissimo tornare a lavorare dopo tanti anni con Giacomo Campiotti che è un regista bravissimo e mi ha offerto la possibilità di esplorare un animo così oscuro come quello della Petacchi.

Ha riferito la Stella rispondendo alla domanda della padrona di casa su come si fosse approcciata a questo ruolo così complesso.

Martina Stella sul suo ruolo: “Claretta Petacchi è un personaggio ambiguo”

Martina Stella continuando a parlare di Claretta Petacchi, la donna che interpreta nella fiction La lunga notte che andrà in onda domani, martedì e mercoledì sera e che vedrà come protagonisti Alessio Boni e Ana Caterina Morariu (ha rivelato di aver amato il suo personaggio) ha detto che è un personaggio molto ambiguo. Ha aggiunto che nella serie racconteranno il lato più oscuro di questa donna che sin da piccola è cresciuta con il mito del Duce ed è arrivata poi ad essere la sua amante e a vivere un amore estremamente passionale e totalizzante al punto tale ha cercato in tutti i modi di aiutarlo a sconfiggere i suoi nemici prendendo parte alla vita politica e consigliandolo.

Martina Stella scopre a che epoca appartiene dopo il test psicologico

L’attrice prima di parlare del ruolo che ha nella fiction si è sottoposta ad un test psicologico rispondendo ad alcune domande che le ha fatto Francesca Fialdini alla presenza di uno specialista presente nello studio di Da noi a ruota libera, il quale, solo dopo aver registrato tutte le risposte ha poi svelato a Martina Stella che il test serviva a scoprire a quale epoca appartiene. A tal proposito lo psicologo ha detto che l’attrice è sicuramente una persona proiettata verso il futuro e che si è assunta molte responsabilità e sa stare sul pezzo nonostante le pressioni e può apparire un po’ diversa da come è. Io ho l’impressione che sia una donna che ha costruito la sua forza su delle fragilità, quindi una persona che ha avuto bisogno di proiettarsi in avanti e voler crescere. La Stella, si è riconosciuta nella descrizione del professionista ed ha detto che lei ha sempre voluto crescere.