Paolo Bonolis difende Avanti un altro: “Il giornalista non ha capito una mazza”

Paolo Bonolis replica alla gaffe imbarazzante di un giornalista

Questa sera Paolo Bonolis ha voluto togliersi giustamente un sassolino dalle scarpe in merito a un fatto davvero spiacevole accaduto nel mondo del giornalismo televisivo. In pratica l’articolo di tal Stefano Lorenzetto è stato oggetto dell’ironia sui social per via di un fatto molto semplice: non ha bene inteso il meccanismo di Avanti un altro, in special modo del gioco finale dove i concorrenti sono chiamati a dire la risposta sbagliata (invece di quella giusta). Proprio sul finire della puntata di stasera Paolo Bonolis, con in mano la fotocopia dell’articolo in questione, è stato lapidario: “Del meccanismo della trasmissione non ha capito una mazza”.

Avanti un altro: un giornalista non aveva capito nulla del gioco finale

L’articolo in questione, letto da Paolo Bonolis sul finire della puntata di stasera di Avanti un altro, è stato oggetto dell’ironia sui social perché sottolineava, con un tono tra lo sbigottito e il caustico, che a Mediaset si davano risposte negative durante il quiz del preserale di Canale 5. L’articolo si concludeva così: “Urge aprire scuola serale negli studi Mediaset di Cologno Monzese”. La risposta di Paolo Bonolis è stata epica: “Io lo capisco che è complessa questa trasmissione, ma alla fine devono rispondere sbagliato”. Applausi a scena aperta.

Paolo Bonolis e il suo futuro incerto a Mediaset: approderà in Rai?

Avanti un altro continua a essere un grande successo, merito del cast e della conduzione della coppia composta da Paolo Bonolis e Luca Laurenti. Se davvero Bonolis dovesse andarsene da Mediaset allora quest’ultima non solo perderebbe una delle sue tre punte di diamante, ma anche i suoi programmi. Se da una parte Ciao Darwin finirà la sua messa in onda quest’anno per poi non essere più riproposto (la nona sarà l’ultima edizione), Avanti un altro non ha ancora finito di divertire il pubblico, eppure senza la sua conduzione non avrebbe più alcun senso. Che il futuro di Paolo Bonolis sia in Rai? C’è un rumor che riguarda Il senso della vita, programma che vorrebbe riproporre da anni e anni (invano), e dall’altra c’è l’incognita rappresentata da un suo grande desiderio ovvero quello di condurre ancora una volta il Festival di Sanremo. Dopo Amadeus alla Rai serve un nome fortissimo e quello di Bonolis potrebbe fare al caso suo, anche se in molti vorrebbero vedere Gerry Scotti approdare all’Ariston.