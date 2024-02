La Ruota della Fortuna che fine ha fatto? “Forse Gerry Scotti non ha tempo”

Che fine ha fatto La Ruota della Fortuna? Nei palinsesti non compare

È una domanda che attanaglia la mente degli spettatori che più amano sporcarsi le mani con il mondo della televisione: che fine ha fatto La Ruota della Fortuna? La nuova edizione con Gerry Scotti è stata annunciata mesi e mesi fa durante la presentazione dei palinsesti Mediaset da parte di Pier Silvio Berlusconi, ma poi non se n’è più sentito parlare. Un po’ come con La Talpa: sono passati anni eppure Mediaset ne tiene in ostaggio i diritti senza mai decidersi a dare il via alla produzione. La domanda iniziale se l’è fatta anche una spettatrice che ha scritto alla rubrica di Alessandro Cecchi Paone sul settimanale Nuovo Tv: “Del programma si sono perse le tracce. Che cosa sta succedendo?”.

Alessandro Cecchi Paone: “Probabile che Gerry Scotti non abbia tempo”

Quando è stato annunciato il ritorno de La Ruota della Fortuna non si sono alzate grida di giubilo in tutto il regno televisivo perché è un format stantio e per molti sa di pigrizia, di non voler mai e poi sperimentare format nuovi e soprattutto volti nuovi, perché è questo il problema grave della televisione odierna: non c’è ricircolo. Una volta che i conduttori attualmente in attività andranno in pensione, non ci sarà nessuno a prendere il loro posto. Secondo quanto riferisce Alessandro Cecchi Paone nella sua rubrica sopracitata “è probabile che Gerry Scotti non abbia tempo” dati i suoi moltissimi impegni.

Gerry Scotti è pieno di impegni e La Ruota della Fortuna “merita una rievocazione come si deve”

Stando a un retroscena di TvBlog di novembre scorso pare che Mediaset abbia voluto far registrare un episodio zero della nuova edizione del quiz per poi decidere se continuare o meno. Da allora non se n’è più saputo nulla. Che i vertici abbiano deciso di non produrre più la nuova edizione? In questo caso dovranno trovare un altro format da mandare in onda su Canale 5, dato che Caduta Libera non ottiene più ascolti sufficienti a giustificarne un rinnovo. Intanto bisogna ricordare che Gerry Scotti – che si è lasciato andare a un ricordo toccante sul padre – è pieno di impegni: conduce Lo Show dei Record la domenica, sarà di nuovo nella giuria di Tu sì que vales con Maria De Filippi e l’allegra banda, e poi Mediaset non lo lascerà troppo tempo con le mani in mano considerando che dovrà preparare il quiz che andrà a sostituire Avanti un altro quando terminerà la sua corsa del 2024. La Ruota della Fortuna “merita una rievocazione come si deve”, fa sapere Cecchi Paone.