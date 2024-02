Mara Venier: “Dargen D’Amico lo inviterò. Ho pianto per ciò che è successo”

La conduttrice racconta di avere pianto per ciò che è successo dopo Domenica In

Quello che è successo a Domenica In subito dopo la trionfante serata del Festival di Sanremo 2024 ha indignato il pubblico non solo televisivo, ma anche quello dei social, che compongono meme sulla sua conduttrice e la trovano simpatica come una zia. Qualcosa è cambiato, però, e il clima non sarà più lo stesso. “Ho pianto molto” racconta Mara Venier in un’intervista concessa al Corriere.it, “se sono da trent’anni in tv è perché non ho mai sposato una parte politica”, e continua col dire che si è sempre rivolta a tutto il pubblico, rispettando le idee politiche di ciascuno. Inoltre ci ha tenuto a dire che non sente in Rai alcun clima di conformismo e di censura: “Io non lo avverto”.

Mara Venier vuole invitare Dargen D’Amico domenica prossima

Dargen D’Amico, che ha portato a Sanremo un testo bellissimo, che parla di migranti e del terribile viaggio che sono costretti a fare per arrivare in Italia con la speranza di riempire un frigo e nulla più perché ci pensano i governi a soffiocare tutti i loro sogni con politiche deleterie e disumane, ha parlato proprio domenica scorsa di migranti, anche ricordando come una volta l’Italia fosse un Paese accogliente. Peccato che sia stato bruscamente interrotto da Mara Venier che aveva fretta di andare avanti con la trasmissione (se si era in ritardo con la scaletta allora perché dieci minuti con Riccardo Cocciante e dieci minuti con Irama?), con tanto di fuori onda in cui rimproverava, tra gli altri, Marino Bartoletti che aveva posto la domanda a Dargen. Ora al quotidiano la conduttrice annuncia che “ho invitato Dargen D’Amico in trasmissione domenica prossima e spero che venga”. Intanto Ghali, che si è esposto in prima persona contro il genocidio che Israele sta continuando a perpetrare ai danni di Gaza, sarà ospite di Fabio Fazio nel suo Che tempo che fa sul Nove.

Domenica In, Mara Venier: “Se l’ad della Rai mi chiede di leggere un comunicato, io lo faccio”

Sempre al quotidiano sopracitato Mara Venier ci ha tenuto a dire che se “l’ad della Rai mi chiede di leggere un comunicato, io lo faccio”. Il suo “Siamo tutti d’accordo”, però, ha incendiato i social tanto che dopo la fine della puntata migliaia di follower sono fuggiti dal suo account e la conduttrice ha anche impedito di lasciare i commenti sotto i suoi ultimi post. Stando alle sue parole gli artisti devono essere liberi di esprimersi, come ha fatto Ghali proprio a Domenica In, e secondo lei non c’è alcuna censura in Rai: “Sto male, soffro molto, perché non ho mai censurato nessuno”. Intanto un suo autore l’ha difesa dagli attacchi ricevuti nelle ultime ore.