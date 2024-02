Mattino 5: Federica Panicucci frena un’ospite che parla di un miracolo

Mattino Cinque, ospite ha rivelato che sua madre gravemente malata è guarita miracolosamente

Anche oggi Federica Panicucci ha dedicato ampio spazio alla strage di Altavilla, cogliendo l’occasione di parlare anche di sette e miracoli in generale. A tal proposito un’ospite in studio ha preso la parola, asserendo di essere stata testimone di un vero e proprio miracolo in passato. Difatti quest’ultima ha rivelato alla conduttrice dell’ammiraglia Mediaset che sua madre gravemente malata, dopo essersi recata a Lourdes, è miracolosamente guarita:

“Io posso parlare personalmente…Mia mamma è andata a Lourdes che stava molto male…Ha fatto il bagno nella vasca e passati 30 anni e la mamma è ancora qui…Non so cosa sia successo…”

Federica Panicucci ha bloccato immediatamente la sua ospite: “Bisogna dare messaggi precisi”

Questa rivelazione dell’ospite in studio a Mattino 5 ha lasciato un po’ di stucco la collega di Francesco Vecchi, la quale ieri mattina ha preso le distanze dalle forti dichiarazioni di Roberto Poletti. Difatti quest’ultima ha dapprima chiesto delucidazioni, e successivamente ha tenuto a chiarire che bisogna assolutamente dare messaggi ben precisi, onde evitare che invece ci possano essere dei fraintendimenti su una tematica così tanto delicata:

“Tua mamma non usava medicinali? Quale cura? Faceva la chemio? Ah ecco…Bene, perchè bisogna dare messaggi precisi…”

La conduttrice ha quindi risottolineato che non bisogna assolutamente mai abbandonare le cure a prescindere dai miracoli o meno: “Non bisogna mai abbandonare le cure mediche…Bisogna affidarsi ai medici, alla scienza…”

L’ospite è stata fraintesa: la sua spiegazione nel dettaglio

L’ospite a Mattino Cinque ha però voluto subito chiarire che la sua intenzione era quella appunto di dire che la scienza non può certo essere sostituta da niente e nessuno:

“Era il messaggio che volevo dare…Lo volvo dire pure io…Forse mi sono spiegata male…”

Quest’ultima ha poi confessato di sapere bene quanto sia importante la medicina, visto che una sua amica invece ha fatto delle cure alternative mettendo a serio rischio la vita: “Le sono poi venute le metastasi e si è quindi curata con la medicina…” L’ospite ha quindi detto a tutti gli spettatori a casa di non affidare la propria vita a presunti santoni, ma ai medici: “Non credete mai a queste cose perchè la medicina è l’unica soluzione…” E Federica Panicucci non ha potuto far altro che condividere al 100% questo suo consiglio. Finito questo momento è poi passata a parlare della presunta veggente Gisella Cardia, visto che sono emerse novità importanti in questi ultimi giorni.