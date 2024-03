Sandokan, annunciate le riprese in Calabria: Can Yaman e Argentero nel cast?

Finalmente in Calabria partono le riprese della serie tv Sandokan

Sono passati anni da quando Can Yaman, appena trasferito in Italia, annunciava insieme ai produttori di LuxVide la nuova serie tv di stampo internazionale. Una serie tv che fin dal primo momento è apparsa ambiziosa sia dal punto di vista del cast, con Luca Argentero nei panni di Yanez e l’attore turco in quelli del protagonista, che della location. Poi il Covid ha stoppato il progetto e uno dei problemi principali riguardava il luogo delle riprese. Finalmente a distanza di anni sembra che il progetto sia pronto a partire. Ad annunciarlo è stata proprio LuxVide, casa di produzione che ha firmato innumerevoli serie tv di successo come, tra le tante, Doc-Nelle tue mani, Don Matteo, Blanca, Che Dio ci aiuti, Viola come il mare. La location scelta, a sorpresa, è la Calabria (almeno per parte delle riprese).

Can Yaman si prepara per il nuovo ruolo

Stando a quanto dichiarato da LuxVide le riprese della serie tv Sandokan inizieranno a fine aprile. Ad interpretare il protagonista c’è l’attore turco che già da mesi si sta sottoponendo ad un duro lavoro tra dieta e allenamenti. “Avete aspettate a lungo ma finalmente possiamo annunciarvi che a fine aprile iniziano le riprese di Sandokan” scrive LuxVide sul suo profilo Instagram sotto la foto visibile come immaginare d’apertura. “Can Yaman sarà il protagonista della serie evento internazionale, prodotta da LuxVide in collaborazione con Rai Fiction, adattamento della storica saga scritta da Emilio Salgari” continua il post. Poi viene aggiunto quanto segue:

“La suggestiva Calabria, grazie al sostegno della Film Commission e della Regione Calabria, ospiterà una parte importante delle riprese. In particolare nell’area industriale di Lamezia Terme, dove è iniziata la costruzione della colonia inglese di Labuan”.

Top secret il resto del cast della serie Sandokan

Mentre proprio in primavera dovrebbe arrivare su Canale 5 Viola come il mare 2 con Can Yaman ecco che l’attore turco si prepara per farsi conoscere anche dal pubblico di Rai1 con questo ambizioso progetto. Il nome di Luca Argentero, annunciato all’inizio del progetto, per adesso non è stato confermato. Inoltre non è stata ufficializzata la protagonista femminile, Lady Marianna che potrebbe essere un volto italiano o turco. E se il produttore Luca Bernabei parla di “un progetto di grande intrattenimento che farà sognare gli spettatori” Maria Pia Ammirati, direttore di Rai Fiction, si mostra entusiasta per il ritorno di un personaggio storico tanto amato “in una versione totalmente rinnovata” e anticipa che sarà “un grande evento che illuminerà la prossima stagione”.