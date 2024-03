Verissimo, BigMama vittima di abusi: “Ferita aperta, mi sono sentita sporca”

La cantante racconta a Verissimo la sua terribile esperienza

Intervista toccante quella rilasciata dalla cantante reduce dal successo dell’ultimo Festival di Sanremo. Tra gli argomenti affrontati BigMama ha parlato del bullismo che ha subito e che le ha segnato in maniera indelebile la vita. Ma c’è un altro aspetto di cui oggi si è parlato a lungo: la cantante è stata vittima di violenza sessuale quando aveva solo 16 anni. “E’ un capitolo abbastanza difficile” ha esordito l’artista spiegando però che oggi l’ha superato e ne parla per trasmettere tranquillità a chi vissuto una cosa simile. La giovane ha raccontato che in realtà si è accorta dopo di cosa le era successo perché quando era piccola non si parlava dell’argomento. “E’ stato come rivivere una ferita che avevo ma non sapevo di avere” ha aggiunto riferendosi a quando ha capito cosa era successo. “In quel momento ti senti sporco” ha concluso.

BigMama parla della sua malattia

Oltre a parlare della violenza subita quando aveva solo 16 anni la cantante ha toccato anche un altro momento molto doloroso della sua vita. Ovvero quando ha scoperto di avere un cancro e precisamente un linfoma di Hodgkin. “Ho dovuto fare dodici cicli di chemioterapia” ha raccontato la cantante a Verissimo spiegando poi i dettagli di quel periodo. La scoperta della malattia purtroppo è avvenuta proprio nel momento in cui si era lasciata alle spalle i brutti periodi vissuti tra bullismo e abusi. Si era trasferita a Milano, aveva iniziato con il mondo della musica e stava apportando anche delle modifiche al suo look. “Mi sentivo bona” ha ironizzato. Poi di colpo durante un controllo le è arrivata la batosta della notizia della malattia. Visto che è coincisa con il periodo del Covid ha deciso di tornare ad Avellino dalla sua famiglia per non restare sola.

La fidanzata di BigMama le invia una sorpresa

La conduttrice di Verissimo è rimasta molto colpita dalla cantante e dalla sua intervista. “Tu sei veramente fantastica perché sei giovanissima ma parli con una saggezza” le ha detto Silvia Toffanin apprezzando molto i messaggi che la giovane ha mandato al pubblico tra cui quello di denunciare sempre le violenze subite. Un momento molto bello vissuto oggi dalla cantante, il cui vero nome è Marianna Mammone, è stata una sorpresa inviatole dalla sua fidanzata. BigMama non se l’aspettava e per la compagna ha speso parole bellissime sottolineando quanto le abbia curato le ferite.