Francesca Fagnani nei guai dopo l’inchiesta di Striscia: “Commessa violazione”

Francesca Fagnani ha violato il regolamento? Parla il Presidente dell’Ordine dei giornalisti del Lazio

Ormai è da un bel po’ di giorni che Striscia La Notizia ha puntato l’attenzione sulla presentatrice di Belve a causa dei costosi monili di una prestigiosa griffe che indossa in ogni puntata. Quest’ultima ai microfoni del tg satirico ideato da Antonio Ricci si è immediatamente difesa, asserendo di non credere di aver sbagliato niente perché li ha ricevuti in modo del tutto gratuito e ogni volta li ha riconsegnati. Pratica però questa ritenuta scorretta dal Presidente dell’Ordine dei giornalisti del Lazio, come ha fatto sapere ai microfoni del programma dell’access prime time dell’ammiraglia Mediaset (l’intervista per intero andrà in onda stasera): “No. Non si può fare, perché è sempre una forma di pubblicità…”

Belve, la conduttrice potrebbe rischiare grosso dopo l’inchiesta di Striscia La Notizia?

Successivamente il Presidente dell’Ordine dei giornalisti del Lazio ai microfoni del tg satirico dell’ammiraglia Mediaset ha anche dichiarato che Francesca Fagnani, la quale domani intervisterà Mara Maionchi, avrebbe addirittura violato l’articolo 10 del testo unico dei doveri del giornalista:

“Si vieta ai giornalisti di prestare nome, voce e immagine per iniziative pubblicitarie…”

Motivo per cui il Presidente ha già fatto sapere all’inviato del programma in onda su Canale 5 di aver segnalato il tutto al Collegio disciplinare, che dovrà decidere se intervenire nei confronti del volto del secondo canale Rai o meno: “Ho segnalato tutto al Collegio di disciplina…”

Striscia La Notizia, Presidente dell’Ordine dei giornalisti del Lazio tuona contro la giornalista: “Bisogna essere credibili”

Il Presidente dell’Ordine dei giornalisti del Lazio all’inviato del tg satirico di Canale 5 ha poi colto la palla al balzo per rivelare che già l’anno scorso è successa una cosa simile a Lilli Gruber, asserendo che in quella circostanza il Collegio di disciplina si è limitato a sanzionarla. Tuttavia però pare che la situazione di Francesca Fagnani sia leggermente più grave, visto che ha ammesso di aver indossato degli orecchini di un dato marchio, come evidenziato dal Presidente dell’Ordine del Lazio:

“In questa situazione in più c’è un’intervista della collega in cui ammette di indossare degli orecchini riconducibili a un marchio…”

Quest’ultimo non ha poi nascosto che i giornalisti dovrebbero tenere un atteggiamento più consono, onde evitare che venga meno la credibilità: “Dobbiamo cercare di essere credibili e rispettare il codice dei giornalisti. Spero che non dia un messaggio sbagliato…” Come andrà a finire questa faccenda? Chissà, intanto per chi volesse seguire l’intervista per intero non resta che sintonizzarsi stasera sull’ammiraglia Mediaset alle 20.30 circa.