Giucas Casella smentisce Tina Cipollari: “Da Maria De Filippi ha inventato”

Giucas Casella ha smentito l’opinionista sul loro primo incontro

Nella puntata di mercoledì scorso Maria De Filippi ha mostrato un’intervista dell’illusionista rilasciata al magazine Nuovo Tv in cui ha rivelato di aver avuto in passato una storia d’amore con Tina Cipollari. Quest’ultima ha però minimizzato. Si segnala che Casella è tornato nuovamente a parlare di tutta questa faccenda in un’intervista rilasciata al periodico Nuovo. E nel momento in cui il giornalista gli ha fatto notare che la Cipollari a Uomini e Donne ha dato una versione diversa, asserendo che si sarebbero incontrati per la prima volta in aeroporto, Giucas ha immediatamente smentito:

“Mi è sembrata in imbarazzo…Credo che abbia inventato la risposta sul momento per trarsi di impaccio…”

Tina Cipollari e la rivelazione dell’illusionista: “Abbiamo fatto di tutto e di più”

Successivamente il giornalista del magazine Nuovo ha voluto sapere qualcosa di più sul viaggio alle Maldive di Giucas Casella con l’opinionista di Uomini e Donne, la quale è stata messa in imbarazzo da Maria De Filippi mercoledì scorso. E quest’ultimo ha subito dichiarato che è stato un suo regalo, cogliendo la palla al balzo per dire che in quelle settimane di vacanza passate insieme avrebbero fatto di tutto e di più:

“Nessuno di noi conosceva quelle isole meravigliose, quindi è stata una sorpresa stupenda per tutti e due…E nelle nostre due settimane di vacanza abbiamo fatto di tutto e di più…”

Il giornalista ha poi fatto presente all’illusionista che la Cipollari nel dating show in onda sull’ammiraglia Mediaset sembra essere sempre così combattiva, cogliendo l’occasione per chiedergli invece com’è nell’intimità. E quest’ultimo ha dichiarato che è una donna romantica e passionale: “Ama i piaceri della vita…”

L’illusionista ha rivelato il motivo per cui è finita con l’opinionista di Uomini e Donne

Il giornalista del periodico Nuovo ha poi chiesto a Giucas Casella il motivo per cui è finita con Tina Cipollari. E l’illusionista ha rivelato che un vero motivo non c’è:

“Purtroppo a volte le storie d’amore si esauriscono, spesso senza un perchè…La vita è così, tutto finisce…”

Il redattore del magazine diretto da Riccardo Signoretti ha allora domandato a Casella se potrebbero in futuro rifare una vacanza insieme, visto che adesso sono diventati buonissimi amici. Quest’ultimo ha risposto positivamente, non facendo mistero che vorrebbe tanto riportarla nella sua amata Sicilia (i due in passato hanno fatto una vacanza pure a Cefalù): “Perchè no? Mi piacerebbe riportarla presto nella mia amata Sicilia…Credo proprio che non mi direbbe di no…”