Palinsesti estivi: Andrea Delogu e Nek traslocano su Rai1 con il Summer Hits?

Andrea Delogu e Nek approdano su Rai1 con il programma musicale dell’estate

L’estate non è ancora arrivata (né per quanto riguarda il clima né per quel che concerne la televisione), ma Rai e Mediaset si stanno preparando al meglio per affrontare la stagione che più di tutte vede la fuga degli spettatori che preferiscono dedicarsi ad altre attività. Stando alle indiscrezioni dell’ultim’ora ecco che se da una parte Canale5 ha la ferma intenzione di mandare in onda Battiti Live (con la conduzione di Ilary Blasi), Rai1 vuole prendersi il Summer Hits che è dal 2022 che va in onda sul secondo canale.

Summer Hits su Rai1, Battiti Live su Canale5: sfida tv a suon di musica

La sfida estiva vedrà la musica come protagonista, d’altronde da quando Amadeus ha messo mano al Festival di Sanremo essa è tornata in maniera prepotente nella vita degli spettatori: da una parte ci sarà il Summer Hits che per l’occasione tracolla su Rai1 con la conduzione di Andrea Delogu e Nek e dall’altra su Canale5 ci sarà Battiti Live che trasloca (andava in onda su Italia1) con la conduzione di Ilary Blasi (va a sostituire Elisabetta Gregoraci). Il programma musicale di Rai1 si muoverà tra le piazze di Roma e Rimini mentre il programma Mediaset conferma la sua fedeltà alla Puglia con la differenza che andrà in onda su Canale5.

Nek e Andrea Delogu: alchimia perfetta per condurre la nuova edizione di Summer Hits

Tantissimi generi musicali, successi moderni e non, tanta allegria e voglia di vivere l’estate all’insegna della musica: anche quest’anno andrà in onda il Summer Hits che per l’occasione trasloca e trova una nuova casa su Rai1. A condurlo ci saranno ancora una volta (salvo colpi di scena) la bellissima Andrea Delogu e Nek (quest’ultimo è salito sul palco dell’Ariston in coppia con Francesco Renga). Grande alchimia, poi, tra Andrea e Nek come hanno sempre detto nel corso delle interviste che hanno rilasciato negli anni scorsi. Nek ha confessato che riesce a collaborare al meglio con Andrea, si capiscono al volo, tanto che è riuscita a farlo ballare addirittura sul palco. E invece Andrea era stata molto felice di poter portare un po’ di allegria in Romagna che era stata colpita dall’alluvione. L’appuntamento, quindi, è per quest’estate su Rai1. Intanto l’azienda ha deciso su Alessia Marcuzzi e il suo futuro.