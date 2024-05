Alice Arcuri, non solo Il Clandestino: è ufficiale, potrebbe tornare in Doc 4

Nel cast di Doc-Nelle tue mani 4 tornerà anche l’attrice?

Si è conclusa da qualche mese la terza stagione di una delle serie tv più fortunate di Rai 1. Nella terza stagione il pubblico ha ritrovato l’infettivologa Cecilia Tedeschi, (Alice Arcuri), ma con un ruolo ridimensionato rispetto alla seconda stagione dove era co-protagonista. Il suo ruolo però a differenza di altri non è stato tolto del tutto né presentato solo come forma di flashback e ricordi. Una scelta che potrebbe riservare delle sorprese in futuro magari con un ritorno in piena regola di questo personaggio. Infatti l’attrice, che in queste settimane il pubblico sta vedendo nei panni di Carolina Vernoni in Il Clandestino, non chiude le porte alla sua presenza nella quarta stagione del medical drama. “Se mi rivedrete in Doc 4? E’ ancora presto per saperlo, hanno appena iniziato a scrivere la nuova stagione” dice intervistata da Rollingstone.it.

Non solo Il Clandestino, l’attrice presto in una nuova serie tv

Da quando ha interpretato l’infettivologa di Doc Alice Arcuri non si è più fermata. Per lei sono arrivate infatti proposte su proposte nella serialità italiana e con ruoli mai ripetitivi. Tra questi da ormai tre settimane è nella serie tv di Rai 1 con Edoardo Leo e Hassani Shapi dove interpreta una donna della Milano bene, Carolina Vernoni, sposata con un uomo importante e mamma di un’adolescente che le dà qualche problema. Ma nel prossimo futuro dell’attrice c’è anche un altro ruolo e un’altra serie tv. Da venerdì 3 maggio sarà infatti una delle new entry di Viola come il mare 2 dove interpreta Vita Stabili, la direttrice di Sicilia Web News e dunque nuovo capo di Viola Vitale (Francesca Chillemi). L’attrice subentra al ruolo che fu di Simona Cavallari nella prima stagione e quest’ultima dunque esce di scena.

Alice Arcuri e il controverso ruolo su Rai 1

In attesa di scoprire il suo nuovo ruolo in Viola come il mare 2 e se sarà in Doc 4 l’attrice si sta facendo conoscere nelle vesti inediti di una scrittrice della Milano bene in Il Clandestino dove però riserva qualche mistero. L’attrice stessa ha ammesso che questo personaggio nasconde qualcosa e adesso la curiosità è tutta attorno alla quarta puntata, in onda eccezionalmente a due settimane di distanza dalla terza (andrà in onda lunedì 6 maggio), per capirne di più. Al momento Carolina Vernoni ha iniziato una relazione clandestina con Luca Travaglia, il protagonista interpretato da Edoardo Leo: ma siamo sicuri che sia sincera?