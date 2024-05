Corro da te: trama, cast attori e curiosità del film in onda stasera, Canale 5

La trama del film Corro da te in onda stasera su Canale 5

Questa sera giornata speciale da passare a guardare la televisione e i film proposti sia da Rai1 sia da Canale5: se da una parte va in onda La Stranezza dall’altra va in onda la commedia romantica Corro da te. Ma qual è la trama del film? Andiamo a scoprirlo subito: Gianni (Pierfrancesco Favino) è un uomo d’affari molto importante, piacente, e che si sente affermato. Conquista il cuore di tutte le donne, ma non ha una relazione duratura e stabile. Alla morte della madre torna nel suo appartamento dove conosce la nuova vicina Alessia (Pilar Togliati) con la quale vorrebbe attuare il suo solito piano, ma a causa di un fraintendimento lei crede e che Gianni sia disabile e gli offre assistenza. L’incontro con la sorella di Alessia (Chiara, interpreta da Miriam Leone) gli cambierà la vita per sempre.

Quali attori recitano nel film Corro da te diretto da Riccardo Milani

Corro da te è una commedia romantica diretta dal regista Riccardo Milani e può contare su un cast di tutto rispetto: come protagonista maschile c’è Pierfrancesco Favino che negli anni si è imposto come un attore in grado di spaziare tra i ruoli con grande facilità; oltre a lui c’è l’attrice comica Pilar Fogliati che nei mesi scorsi è stata protagonista della seconda stagione di Odio il Natale su Netflix. E poi c’è Miriam Leone che, oltre a essere una delle donne più belle d’Italia (non a caso ha indossato anche la corona di Miss Italia), è una delle attrici più apprezzate dal panorama del cinema italiano (di recente ha recitato nella serie tv I Leoni di Sicilia disponibile su Disney+). Nel cast figurano anche Pietro Sermonti, Piera Degli Esposti, Michele Placido e Giulio Base.

Corro da te su Canale5: curiosità e incassi sul film

Vediamo ora le curiosità su Corro da te, il film che va in onda stasera su Canale5: è l’ultimo film di Piera Degli Esposti che, gravemente malata, recita con i tubicini dell’ossigeno che le erano necessari come non mai. La pellicola come spesso succede è il rifacimento di una commedia francese: le critiche sono state positive arrivando a lodare i suoi protagonisti ovvero Favino e Leone. Gli incassi? 2.5 milioni di euro.