Edoardo Leo esulta: arriva un importante riconoscimento per Il Clandestino

Il Clandestino e l’attore protagonista candidati ai Nastri d’Argento 2024

Ormai quello dei Nastri d’Argento 2024 è uno degli eventi più attesi dell’anno non solo per il mondo cinematografico ma anche per quello della serialità italiana. E quest’anno c’è una serie tv che sta andando in onda da pochissimo ma che ha già ricevuta la candidatura in doppio. Sì, perché non solo Il Clandestino è candidata nella categoria Miglior Serie Crime ma anche Edoardo Leo, l’attore protagonista che presta il volto a Luca Travaglia, ha ricevuto la candidatura per la sezione Miglior Attore Protagonista. “Grazie al sindacato giornalisti e critici italiani per questa candidatura come Miglior Attore per Il Clandestino” ha scritto l’attore sul suo profilo Instagram. Oltre a lui sono candidati anche: Stefano Accorsi (Un amore), Alessio Boni (Il metodo Fenoglio – L’estate fredda e La lunga notte – La caduta del Duce), Michele Riondino (I Leoni di Sicilia), Luca Zingaretti (Il Re 2).

Edoardo Leo festeggia anche per la candidatura della serie tv di Rai 1

Come annunciato nel primo paragrafo oltre ad aver ricevuto la candidatura per la sezione Miglior Attore Protagonista l’attore festeggia in doppio (insieme a tutta la squadra) perché anche la serie stessa di Rai 1 Il Clandestino ha ricevuto la candidatura ma per la categoria Miglior Serie Crime. Le altre serie candidate nella stessa categoria sono: I bastardi di Pizzofalcone 4, Il metodo Fenoglio – L’estate fredda, Il Re 2, Monterossi – La Serie 2. L’attore proprio su quest’altra candidatura, sempre sul suo profilo social, ha scritto:

“Il Clandestino è candidato anche come Miglior Serie Crime. Condivido questa candidatura con tutti gli attori del cast che dai piccoli ai grandi ruoli sono stati essenziali e preziosi in ogni singola scena”.

Le parole per il regista della serie tv Il Clandestino

Oltre ad aver speso parole per i colleghi attori che con lui hanno condiviso il set della serie tv di Rai1 Edoardo Leo ha voluto dedicare parole speciali al regista Rolando Ravello in occasione della candidatura ricevuta. A Rolando Ravello l’attore ha scritto: “E grazie al regista Rolando Ravello per avermi diretto con tutta l’attenzione e la sensibilità che lui sa”. L’attore ha poi ricordato ai numerosi telespettatori della serie l’appuntamento con le ultime due puntate che verranno trasmesse lunedì 13 maggio e poi il giorno dopo, martedì 14 maggio, per il gran finale. Tanti ancora i nodi da sciogliere e i misteri da risolvere per Luca Travaglia: le sorprese non sono ancora finite.