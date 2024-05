La stranezza, Rai1: trama, cast attori, curiosità film con Ficarra e Picone

Trama de La Stranezza, film in onda su Rai1 questa sera

Nella serata del 1 maggio andrà in onda su Rai1 un film che sarà sicuramente molto apprezzato dal pubblico: si sta parlando de La Stranezza diretto da Roberto Andò. Ma di cosa parla? Scopriamolo la trama: nel 1920 Luigi Pirandello (Toni Servillo) torna in Sicilia per il compleanno di Giovanni Verga (Renato Carpentieri), ma la notizia della morte dell’amata balia Maria Stella lo porta a incontrare due becchini: Nofrio (Valentino Picone) e Bastiano (Salvatore Ficarra) che praticano anche il teatro. Un disguido li porterà a essere stretti tra le maglie della burocrazia, ma quest’esperienza lo porterà poi a creare il capolavoro Sei personaggi in cerca d’autore.

Ficarra e Picone insieme a Toni Servillo: il cast del film uscito nel 2022

Il duo comico Ficarra e Picone ha avuto la fortuna e l’onore di recitare al fianco di uno dei più grandi attori italiani come Toni Servillo, che nel film La Stranezza interpreta nientemeno che Luigi Pirandello. Il regista è Roberto Andò e questo film dove si respira la grande letteratura italiana (nomi di peso come quello di Pirandello e Verga) è stato un grande successo del tutto inaspettato, come scritto successivamente.

La Stranezza: curiosità, incassi al cinema, premi vinti

Il film con protagonisti Ficarra e Picone ha incassato bene per essere un film italiano, basti pensare che pochi ci avrebbero scommesso. Durante la prima settimana di proiezioni ha incassato più di un milione di euro e la sua corsa è terminata con un incasso superiore ai cinque milioni. La Stranezza è stato presentato fuori concorso nella categoria Grand Public il 20 ottobre 2022 alla Festa del Cinema di Roma. Le riprese si sono svolte in Sicilia nelle città di Palermo, Catania, Trapani ed Erice dal 7 febbraio al 25 marzo 2022. Ai premi David di Donatello 2023 ha vinto Miglior Costumista, Miglior Scenografo, Miglior Produttore e Migliore Sceneggiatura originale.