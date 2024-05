Rita Dalla Chiesa contro Alberto Angela: “Perché mandare in onda Pompei ora?”

Rita Dalla Chiesa: “Scusa, Alberto, ma ti sembra il momento di mandare in onda il doc su Pompei?”

Se non si accende una polemica al giorno sembra che i social non svolgano la loro naturale funzione di aggregatori di opinioni non richieste. L’ex conduttrice Rita Dalla Chiesa su X (ex Twitter) ha voluto dire la sua sullo splendido documentario di Alberto Angela in onda ieri sera e dedicato al sito archeologico più bello del mondo ovvero Pompei: “Scusa Alberto, ti adoro, ma ti sembra il momento di mandare il documentario su Pompei con tutti quelli che hai girato in questi anni?”. Ma perché avrebbe dovuto ritardane la messa in onda? Il motivo è stato spiegato da lei stessa.

Meraviglie a Pompei: l’ex conduttrice spiega il motivo della sua irritazione

Ma perché Rita Dalla Chiesa ha scritto quel commento sui social a proposito di Meraviglie a Pompei? “Con quello che sta affrontando la popolazione di Pozzuoli e Napoli per bradisismo e terremoto?”. Il suo riferimento è appunto ai movimenti della terra nella zona dei Campi Flegrei in Campania. L’arte non ha mai fatto del male a nessuno e in questo il caso il bellissimo documentario di Alberto Angela, peraltro girato con un piano sequenza centotrenta minuti, è stato apprezzato da tutti, e sicuramente ancora di più da coloro che vivono in Campania, dato che il sito archeologico di Pompei è un orgoglio italiano a livello internazionale.

Rita Dalla Chiesa e il tweet contro Alberto Angela: “Sono a casa con una polmonite”

C’è stato un utente sui social che ha commentato il tweet di Rita Dalla Chiesa chiedendole come mai le sembra il caso di commentare qualsiasi cosa le passi per la testa durante la giornata (gliel’ha messa su in maniera un po’ più sboccata, ma il senso era quello), e lei ha riposto educatamente: “Sono a casa da diversi giorni con una polmonite da aria condizionata” e leggere i commenti sui social, non solo dei suoi following, le fa tanto compagnia, ricordando sempre che il linguaggio deve essere consono e gentile. Intanto la prossima settimana ci sarà un altro speciale di Alberto Angela (questa volta di Ulisse) dove si parlerà dello sbarco in Normandia con la testimonianza di uno dei pochissimi sopravvissuti.