Verissimo ospiti 11-12 maggio: Silvia Toffanin racconterà una drammatica vicenda

Silvia Toffanin accoglie i genitori di un ragazzo scomparso

La stagione televisiva si avvia verso le battute finali ma il programma di punta del weekend pomeriggio di Canale 5 resiste ancora. Anche gli ospiti di Verissimo di sabato 11 maggio e domenica 12 come sempre saranno moltissimi e pronti a regalare nuove forti emozioni al pubblico della rete. In particolare nella puntata di domenica ci sarà un’intervista molto particolare. Arriveranno infatti Roberta e Roberto, i genitori di Alessandro Venturelli, scomparso misteriosamente dalla loro casa a Sassuolo nel 2020 e non ancora ritrovato. Nella puntata di domenica ci sarà spazio per raccontare questa drammatica vicenda così misteriosa e la battaglia dei due genitori.

Tutti gli ospiti di Verissimo di sabato 11 maggio

Dopo aver visto i primi ospiti della puntata di domenica 12 maggio scopriamo invece chi ci sarà in quella di domani, sabato 11. Grande spazio come sempre verrà dato al mondo di Amici anche se, lo ricordiamo, eccezionalmente la semifinale andrà in on onda domenica. Arriverà l’ultima eliminata Martina, pronta a rivivere il suo percorso e a cantare il suo nuovo singolo. Spazio poi all’ex allievo di Amici Tommaso Stanzani nonché attuale ballerino del corpo di ballo di Viva Rai 2. Sempre da Amici arriverà l’ex allieva ed ex ballerina professionista Anbeta Toromani che spesso torna nel programma in qualità di giudice esterno. A distanza di non molto tornerà Eleonora Giorgi che darà nuovi aggiornamenti sulle sue condizioni di salute. Ci sarà poi il racconto di vita di Rosita Celentano e, infine, Teresa Langella e Andrea Dal Corso che sveleranno la data delle nozze.

Chi saranno gli ospiti di Verissimo di domenica 12 maggio

Vediamo adesso chi ci sarà invece nella puntata di domenica oltre ai genitori di Alessandro Venturelli già annunciati nel primo paragrafo. Per un’intervista padre e figlia arriveranno Al Bano e Jasmine Carrisi. Per il mondo musicale ci sarà invece Ermal Meta di cui è appena uscito il suo ultimo album e che, soprattutto, presto diventerà papà di una bambina. Anche domenica, in attesa della semifinale della sera, verrà dedicato uno spazio al talent Amici. Questa volta arriveranno gli ultimi rimasti da intervistare come coppia di professori: stiamo parlando di Lorella Cuccarini e Emanuel Lo, detti i CuccaLo, di cui ancora sono rimati in gara due allievi. Infine, come sempre, non mancherà lo spazio dedicato alla celebre serie tv turca Terra amara. Questa volta ci saranno Sibel Tascioglu e Yeliz Dogramacilar insieme, ovvero Sermin e Fusun.