Viola come il mare 2, Leonardo è il padre di Viola? Un dettaglio non sfugge

Leonardo Piazza è il papà di Viola Vitale?

I colpi di scena nella serie tv con Can Yaman e Francesca Chillemi non finiscono mai. Se già la prima stagione ne aveva regalati parecchi la seconda è certamente partita col botto. La prima puntata ha infatti insinuato il dubbio che Viola e Francesco siano fratelli visto che la mamma di Francesco Demir, Sonia (Valeria Milillo), aveva una foto dello stesso uomo che viola pensava fosse suo padre e che Sonia voleva dire al figlio che in realtà è il vero padre di lui! E visto che è difficile spegnere una storia d’amore su cui si basa Viola come il mare 2 sicuramente la spiegazione è un’altra. Per chi avesse visto le prime tre puntate in anteprima streaming su Mediaset Infinity sa bene che l’uomo nella foto è il papà di Francesco ma non di Viola. Ma un nuovo scenario sta per aprirsi.

L’ipotesi su Viola come il mare 2

Nella seconda stagione della serie tv è arrivato un nuovo personaggio parecchio misterioso. Si tratta di Leonardo Piazza, interpretato da Ninni Bruschetta, il nuovo editore e direttore di Sicilia Web News. Fin dal primo momento, ovvero nella prima puntata, tanti elementi su di lui non sono passati inosservati. Il primo è che l’uomo si trova su una sedia a rotelle ed è apparso piuttosto in imbarazzo nel rispondere a Viola per dirle cosa gli fosse successo. Ricordiamo che la protagonista soffre di una malattia neurodegenerativa, la sinestesia, che prima o poi anche a lei potrebbe far fare la stessa fine. E visto che fin dalla prima stagione si sa che anche suo padre dovrebbe soffrirne appare sempre più probabile che quel padre sia lui.

Le nuove anticipazioni su Viola come il mare 2

In attesa di scoprire cosa succederà nella prossima puntata della serie tv vediamo quali altri indizi portano alla probabilità che Leonardo sia il padre di Viola (al momento si tratta di un’ipotesi). Innanzitutto diverse scene hanno mostrato l’uomo da solo ma in atteggiamenti misteriosi. E’ chiaro che nasconda qualcosa, ma cosa? Non è passato inosservato poi il legame che fin da subito si è creato proprio con Viola Vitale, che proprio lui ha voluto fortemente tenere in redazione. Non dimentichiamo poi le ricerche fatte dall’uomo al computer e la curiosità verso l’incidente avuto dalla mamma di Francesco Demir (Can Yaman): insomma tutti atteggiamenti parecchio ambigui.