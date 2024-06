Bardot, anticipazioni seconda puntata: un grande dolore per Brigitte

Anticipazioni Bardot, trama seconda puntata: la nascita di un mito

Ha debuttato stasera su Canale5 la miniserie Bardot che racconta la vita e la carriera dal 1949 al 1960 di Brigitte Bardot, l’attrice francese che a settembre compirà 90 anni. Ad interpretare BB è Julia de Nunez. L’attrice è nata a Parigi il 28 settembre 1934 da papà Louis, un industriale con la passione per il cinema, e da Anne Marie Mucel, una musicista patita di moda e danza. E anche Brigitte ha iniziato a studiare danza all’età di 7 anni mentre a 15 anni è entrata in Conservatorio. Ha ricevuto un’educazione molto severa. La direttrice della rivista “Elle”, amica della madre, l’ha fatta debuttare come modella. Ha mosso i primi passi da attrice grazie a Roger Vadim, sposato nel 1952. Si sono separati dopo 5 anni. Il figlio Nicolas è nato dal matrimonio con Jacques Charrier. Con il film “Piace a troppi” è diventata un’icona sexy segnando la fine dell’austerità della moda francese. La miniserie Bardot è anche il pretesto per raccontare com’è cambiata la Francia, subito dopo la seconda guerra mondiale e durante la guerra d’Algeria. Brigitte Bardot ha lanciato molte mode: la scollatura a spalle scoperte, i capelli cotonati, l’eyeliner, le camicie a quadretti allacciate sotto il seno con shorts e ballerine.

Bardot, anticipazioni seconda puntata del 24 giugno: un amore tormentato

Nella prima puntata della serie di Canale 5 Bardot a 15 anni Brigitte, dopo aver posato sulla rivista Elle, è stata notata da Roger Vadim, di 7 anni più grande di lei, con il quale ha inziato una relazione clandestina. Sul set del suo primo film girato da Vadim, Brigitte ha perso la testa per il suo partner, l’attore Jean Louis Trintignant. Si è separata da Vadim con il quale però è nato un rapporto di amicizia lungo una vita. Ma cosa succederà nella seconda puntata di Bardot in onda la settimana prossima su Canale5? La carriera di BB procederà a gonfie vele ma l’attrice inizierà a conoscere anche i risvolti negativi della fama.

Anticipazioni della seconda puntata di Bardot: successi e scandali per Brigitte

Nel terzo episodio della seconda puntata intitolato “La Madrague”, continua l’ascesa di Brigitte nel mondo del cinema. L’attrice sfrutterà la sua popolarità per riportare Trintignant a Parigi. L’amore tra i due finirà quando Brigitte prenderà una sbandata per Gilbert Becaud. Nel secondo episodio della serie Bardot intitolato “La farfalla”, Brigitte vivrà un grande dolore quando morirà suo nonno. Girando “Babette va in guerra” si innamorerà dell’attore Jacques Charrier. Brigitte avrà un figlio da lui. La notizia della gravidanza sconvolgerà la Bardot che chiederà l’aiuto di Vadim. L’appuntamento con la seconda puntata di Bardot è per il 24 giugno in prima serata su Canale5.