Carlo Conti, non solo il Festival di Sanremo 2025: estate impegnativa su Rai1

Carlo Conti, indiscrezione: “Il suo telefono quest’estate sarà bollente”

Non sarà un’estate da passare in spiaggia con la famiglia, quella di Carlo Conti, perché ha firmato un contratto con la Rai davvero impegnativo: oltre al suo impegno con Tale e Quale Show (che ha perso la sua Loretta Goggi, che si dedicherà alla famiglia), condurrà Sanremo 2025 e anche Sanremo 2026 (successivamente toccherà a qualcun altro salvo ripensamenti da parte dell’azienda). Come scrive il settimanale Nuovo Tv “il telefono di Carlo sarà bollente quest’estate” perché bisognerà lavorare alla prossima edizione del Festival: quindi pensare alla squadra di lavoro, alla scenografia, alle canzoni, agli ospiti, alle co-conduttrici e quant’altro. La faraonica macchina di Sanremo deve mettersi moto il più in fretta possibile.

Con il cuore – Nel nome di Francesco e Tim Summer Hits: gli impegni del conduttore

Non solo Sanremo sarà il prossimo impegno di Carlo Conti in Rai perché quest’estate saranno mesi davvero impegnativi: prima di tutto condurrà il 6 giugno da Assisi Con il cuore – Nel nome di Francesco che raccoglie davanti il piccolo schermo chi crede ancora nella religione cattolica (e nelle sue figure storiche e istituzionali) nel 2024 e poi a luglio ci sarà un impegno di tutt’altro spirito, molto più allegro e spensierato: si sta parlando del Tim Summer Hits in coppia con Andrea Delogu. Sarà un lungo concerto in quattro date sempre su Rai1. Certo, un minimo di vacanze Carlo Conti se le concederà, ma con ogni probabilità il pensiero sarà sempre al lavoro e ai prossimi impegni in televisione.

Carlo Conti il prossimo anno festeggerà i suoi primi 40 anni in Rai

Ne ha fatta di strada Carlo Conti dacché era un giovane che sognava di fare televisione. Lui, Giorgio Panariello e Leonardo Pieraccioni ce l’hanno fatta e ora sono tre nomi importanti nel mondo dello spettacolo. Carlo Conti per anni è stato un Re Mida della Rai, poi offuscato dall’energia dirompente di Amadeus che per cinque anni ha rivoluzionato il Festival di Sanremo portandolo nel nuovo millennio finalmente svecchiato. Nel 2025 a condurlo tornerà Carlo Conti (che lo aveva condotto già tre volte, dal 2015 al 2017) e in quel frangente avrà modo di festeggiare i suoi primi 40 anni in Rai senza ansia perché non deve dimostrare niente a nessuno. La musica sarà al centro dell’attenzione, così come dovrebbe sempre essere quando si tratta della più importante manifestazione canora d’Italia, e si spera che facciano un bel lavoro che porti sempre più gente a seguirlo e a parlarne in ogni dove