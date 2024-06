Elena Sofia Ricci, ritorno in tv (non solo Fiori sopra l’inferno): e l’amore?

Elena Sofia Ricci torna in tv: ecco dove la vedremo

Elena Sofia Ricci si prepara a tornare in tv con diversi progetti a partire dal prossimo autunno. La bella e brava attrice toscana vestirà nuovamente i panni della detective Teresa Battaglia nella seconda stagione di Fiori sopra l’inferno, fiction tratta dalla trilogia di Ilaria Tuti. Tuttavia, non sarà il suo unico impegno televisivo visto che sarà presente nella nuova stagione di Che Dio ci aiuti nel ruolo di Suor Angela anche se per pochi episodi ed infine sarà protagonista del film Un piccolo favore 2. Insomma, la Ricci sarà parecchio impegnata sul fronte lavorativo per il prossimo anno, ma a quanto pare, le cose per lei vanno molto bene anche dal punto di vista personale e sentimentale visto che sembra proprio che dopo molte sofferenze abbia ritrovato l’amore.

L’attrice ha ritrovato l’amore con un ballerino argentino?

L’attrice, come detto, sembra aver ritrovato l’amore e la serenità di un tempo al fianco di un ballerino argentino, ma le cose stanno davvero così. Elena Sofia Ricci, qualche tempo fa ha raccontato di aver fatto un viaggio con le amiche in Argentina dove ha conosciuto Pedro, un tanghero che è stato capace di vincere la sua ritrosia nei confronti della danza dicendole che la vita è adesso e non doveva sprecarla con frasi come non so ballare. Lei, a quel punto, ha ceduto all’invito e non solo ha ballato, ma si è anche sentita libera come non mai. L’alchimia con Pedro ha fatto sì che molti iniziassero a credere che tra loro fosse nata una splendida storia d’amore. Tuttavia, l’interprete toscana, come già accaduto in passato quando si è parlato di un flirt con Gabriele Anagni, ha subito smentito una relazione sentimentale con il ballerino dicendo che il loro rapporto è soltanto professionale.

Elena Sofia Ricci è serena e si sente più sexy che mai

Elena Sofia Ricci, dunque, dopo la fine del lungo matrimonio con il regista Stefano Mainetti da cui ha avuto sua figlia Maria, è ancora single, ma non si dispera affatto ed anzi si gode la sua libertà e la serenità ritrovata. L’attrice che solitamente fa un uso piuttosto sporadico dei social network, questa volta, ha voluto mostrarsi in tutta la sua bellezza postando uno splendido scatto che la ritrae con un costume intero con una scollatura vistosa che ne risalta le forme, i capelli sciolti a cadere sulle spalle ed un capello di paglia a falde larghe. Una foto che dimostra che l’attrice, si sente più sexy che mai e non vuole affatto nascondersi.