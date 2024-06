Linea Verde, troppi programmi spin-off? C’è chi tuona: “Così si esagera”

Linea Verde declinato in troppi programmi tutti uguali

Da diversi anni a questa parte gira sul web il meme dei tre Spider-Man che si incontrano e si indicano l’un l’altro. Ecco, ciò vale per Linea Verde e le sue miriadi di spin-off che vanno in onda su Rai1: da Linea Verde Illumina a Linea Verde Sentieri Estate per non parlare di Bike, Explora, Start, Orizzonti, Radici. E perché non buttarci dentro anche Linea Blu e Linea Bianca? Insomma, come scrive giustamente una spettatrice alla rubrica di Alessandro Cecchi Paone sul settimanale Nuovo Tv: “Non ci capisco più niente. Ma che senso ha una quantità tale di versioni di Linea Verde?”.

Alessandro Cecchi Paone: “Se si esagera si finisce per perdere il tema originario”

Non si contano le versioni di Linea Verde ormai in onda. Sono tantissime, gli spettatori non ne capiscono il senso, e Alessandro Cecchi Paone nella sua rubrica sul settimanale citato poc’anzi scrive giustamente: “Se si esagera, come in questo caso, si perde il tema originario”. Il senso di Linea Verde è quello di porre al centro la natura, il rapporto con essa, con un occhio di riguardo verso le aziende e quelle realtà che realizzano profitti sopraffini invidiati in tutto il mondo. Segmentando il discorso, però, si rischia di perderlo e di offuscare appunto il focus originario. Melaverde su Canale5, in questo, è molto più concentrato e focalizzato.

Linea Verde, Strade d’Italia e Life 2024: chi sono i conduttori

Ma chi sono i conduttori di Linea Verde 2024? A guidare il racconto verso le eccellenze enogastronomiche d’Italia, con un occhio di riguardo verso le nuove frontiere dell’ecosostenibilità, sono Livio Beshir, Peppone e Margherita Granbassi. A condurre Linea Verde Life è una coppia esplosiva composta da Elisa Isoardi e Monica Caradonna. Infine lo spin-off Strade d’Italia sono Tinto (che conduce anche Camper con Lorella Boccia) e Angela Rafanelli. In tutto questo molti sui social affermano che Camper e i vari servizi che si possono vedere a Unomattina Estate sono solamente delle costole non ufficiali di Linea Verde perché raccontano l’Italia nelle sue piccole realtà come le feste di paese, le rievocazioni storiche e quant’altro.