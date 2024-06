Lino Banfi felice: “Grazie alla scienza e a mia moglie divento bisnonno”

Lino Banfi: “Mia moglie Lucia avrebbe gioito per la gravidanza di Virginia”

Lino Banfi vive un momento molto felice a livello personale. Il popolare attore pugliese, amato soprattutto per il ruolo di Nonno Libero nella fiction Un medico in famiglia, infatti, si sta preparando ad accogliere un nuovo membro nella sua famiglia. Sua nipote Virginia è in attesa di un bambino dopo aver attraversato molte difficoltà per poter rimanere incinta e l’attore ha deciso di raccontare la sua emozione con delle dichiarazioni al settimanale Dipiù.

La mia Lucia me lo diceva sempre, chissà se riusciremo a diventare bisnonni, mi piacerebbe moltissimo. Purtroppo se n’è andata senza provare questa soddisfazione.

Ha detto l’interprete pugliese, il quale ha aggiunto che è convinto che c’è lo zampino di sua moglie nell’arrivo di questo nipotino. Dal cielo avrà tifato con tutto il suo amore per la nostra Virginia che ha lottato tanto per restare incinta.

La felicità di Lino Banfi: “Grazie alla scienza sarà bisnonno”

Lino Banfi, dopo aver riferito che la nipote è in attesa di un bambino, ha raccontato il calvario che ha vissuto per rimanere incinta visto che ha dovuto affidarsi alla scienza. L’amato attore pugliese, a tal proposito, ha detto che sua nipote Virginia, in seguito al matrimonio con suo marito Gianluca, ha provato ad avere un figlio interrompendo l’assunzione della pillola contraccettiva, ma le cose non sono andate come sperava e dopo controlli approfonditi ha scoperto di essere affetta da menopausa precoce e questo l’ha gettata nella disperazione. Banfi, infatti, ha riferito: “Tutte le volte che affrontavamo l’argomento piangeva ed io le dicevo che la capiva, ma che potevano sempre adottare un bambino e lei mi rispondeva certo, ma ne vorrei uno mio”. Tuttavia, qualche tempo dopo ha deciso di provare la strada della fecondazione assistita ed è finalmente rimasta incinta. L’attore, dunque, ha poi riferito al giornalista di Dipiù di essere felicissimo per l’arrivo del bisnipote e che spera di goderselo a lungo.

L’attore dedicherà al bisnipote il docufilm sulla sua vita

L’interprete di Nonno Libero proseguendo il suo racconto ha detto che al bisnipote regalerà una sua foto con Papa Francesco da appendere nella cameretta e gli dedicherà il docufilm sulla sua vita, le cui riprese partiranno a settembre. In seguito ha parlato della scelta del nome ed ha detto: “Nella cena di famiglia di qualche giorno fa, ho proposto di chiamarlo Pasqualino come me. Mamma e figlia si sono guardate e sembravano inorridite, mi hanno lanciato certe occhiatacce. A quel punto, mi sono reso conto che maschio o femmina che sia, avrà uno di quei nomi attuali, che vanno di moda”. Infine Lino Banfi ha detto che sua moglie Lucia (l’attore l’ha ricordata lo scorso natale) proteggerà Virginia da lassù e che lui sarà bisnonno anche per lei.