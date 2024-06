L’Isola dei Famosi, ex naufrago svela: “Vladimir Luxuria è stata sprecata”

Vladimir Luxuria non è stata imbrigliata, ma “è stata sprecata”

Chi ha avuto l’idea di mettere Vladimir Luxuria alla conduzione de L’Isola dei Famosi ci ha visto lungo… fino a un certo punto, perché poi il cast non solo è stato sbagliato in toto, ma la linea editoriale imposta (niente trash, solite prove bollite, dinamiche inesistenti), e per questo lei “è stata sprecata” con il potenziale soffocato. Alessandro Cecchi Paone nella sua rubrica sul settimanale Nuovo Tv aggiunge che la conduttrice “non è stata imbrigliata”. Incredibile come L’Isola in Spagna vada in onda con scene che sfociano nell’hot mentre qui in Italia c’è stato un atteggiamento quasi clericale.

L’Isola dei Famosi 2024 è stata un flop: ci sarà una nuova edizione?

Alla fine l’edizione 2024 dell’Isola dei Famosi è stata un flop clamoroso: partita decentemente, poi si è arenata verso numeri davvero spiacevoli, fino a risalire un attimo in finale con il 20% di share. Ha vinto Aras Senol sulla scia di isteria collettiva del pubblico di Canale5 per la soap turca Terra amara (com’era già successo con Il Segreto, che nessuno si ricorda più). In molti speravano di veder vittorioso Edoardo Stoppa oppure Samuel Peron (quest’ultimo per partecipare e dare tutto se stesso ha perso il lavoro a Ballando con le stelle). Ci sarà un’altra edizione? Al momento non è stata confermata anche se si mormora di un possibile ritorno di Ilary Blasi alla conduzione.

Spettatrice dell’Isola: “Mediaset ha commesso un grave errore”

Secondo una spettatrice dell’Isola dei Famosi 2024 Mediaset “ha commesso un grave errore” nell’imbrigliare un personaggio come Vladimir Luxuria in una conduzione ingessata, molto diplomatica, che non permetteva dei grandi vezzi artistici. Poi, però, quando ha parlato della conduttrice affiancandole le paillettes, le piume di struzzo e i capelli colorati, Alessandro Cecchi Paone le ha risposto nella sua rubrica che in televisione non è mai apparsa così, anzi, si è vista in diversi salotti per parlare di cronaca, politica, diritti. L’errore di Mediaset è stato quello di imbrigliarla in una conduzione ingessata. Idem il cast di ‘famosi’ o gli opinionisti (anche se Dario Maltese si è rivelato essere una gradita sorpresa).