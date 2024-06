Massimo Giletti presenta Ustica su Rai3: “Altissimo il rischio di sbagliare”

“Per un giornalista il rischio di sbagliare è altissimo”

Tutto è pronto su Rai3 per una puntata unica dal titolo Ustica: Una breccia nel muro condotta da Massimo Giletti che secondo il suo parare farà discutere a lungo. Ma come ha confessato lui stesso in una mini-intervista rilasciata al settimanale DiPiù Tv: “Per un giornalista il rischio di sbagliare è altissimo”, ma proprio per questo è ancora più stimolante occuparsi di un caso così intricato e spesso indecifrabile. E Ustica è un caso che quando si apre uno spiraglio in cui infilarsi, se ne chiude un altro aperto in precedenza.

Ustica: Una breccia nel muro, di cosa parla il programma di Rai3

Ma cos’è Ustica, l’argomento della puntata speciale condotta da Massimo Giletti in prima serata su Rai3? Il 27 giugno del 1980 un aereo di linea avrebbe dovuto atterrare a Palermo e invece precipitò nel Tirreno vicino all’isola di Ustica per ragioni che non sono mai state chiarite. Morirono tutte e 81 le persone a bordo. Negli anni successivi gli inquirenti, tra indagini e depistaggi, partano di responsabilità da parte dell’Aeronautica militare e di altre istituzioni italiane e di altri Paesi. Purtroppo non si è mai arrivati a un processo. Lo speciale su Ustica sarà senz’altro seguito dagli spettatori più curiosi e appassionati di casi irrisolti.

Massimo Giletti si conferma volto di Rai3: come sarà il nuovo programma

Massimo Giletti è confermato su Rai3: secondo le indiscrezioni raccolte, anche se bisogna aspettare la conferma dei palinsesti da parte della tv di stato, la sua nuova trasmissione dovrebbe occuparsi di attualità cronaca, ma anche di sport e mondo dello spettacolo. Spazio anche per l’inchiesta tanto cara al conduttore. Per ora il nome del programma non è ancora stato partorito. Ma non soltanto un programma d’inchiesta, perché per Massimo Giletti dovrebbero essere confermate delle serate speciali sul primo canale ancora in corso di definizione. Si ricorda la prima serata dedicata ai primi 70 anni della Tv che non era stata accolta in maniera positiva né dagli spettatori né dai critici televisivi. Comunque sia Massimo Giletti su Rai3 andrà a occupare il lunedì sera mentre Salvo Sottile con il suo FarWest passerà al venerdì in prima serata. Report, invece, dovrebbe aver ricevuto l’imprimatur per la domenica sera.