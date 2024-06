Mattino 5 puntata speciale: Francesco Vecchi sostituisce Federica Panicucci

Federica Panicucci ha annunciato a inizio puntata che la puntata del rotocalco è dedicata alle Europee

E’ andata in onda la prima puntata settimanale di Mattino Cinque. E Francesco Vecchi e la sua collega hanno dato come di consuetudine il buongiorno e buona settimana ai numerosi spettatori a casa sintonizzati a quell’ora sull’ammiraglia Mediaset. Subito dopo ha preso la parola proprio la Panicucci, la quale ha annunciato ai telespettatori che oggi la puntata è dedicata interamente alle elezioni Europee che in Italia si sono svolte sabato e domenica:

“Ed eccoci buongiorno…Questa puntata sarà interamente dedicata ai risultati del voto così importante delle europee di ieri…”

Francesco Vecchi ha condotto la puntata speciale del rotocalco in solitaria

Successivamente ha preso la parola il conduttore di Mattino 5, asserendo che i risultati di questo voto sono assai interessanti sotto diversi punti di vista:

“Risultati interessanti sotto molti punti di vista, dal punto di vista europeo…Chi ci guiderà…Ma anche dal punto di vista italiano…”

Detto questo ha poi lanciato il servizio per fare il punto della situazione. Finita anche questa clip il collega di Federica Panicucci, la quale giorni fa è stata difesa da Roberto Poletti a Mattino 4, ha poi continuato la diretta in completa solitaria parlando con i suoi ospiti in studio ed in collegamento dei risultati elettorali fino alla fine della puntata.

Mattino Cinque, la conduttrice è tornata in diretta solo per salutare i telespettatori

Si segnala che Federica Panicucci è tornata solo sul finire della puntata speciale di oggi del rotocalco mattutino di Canale 5 per salutare il pubblico a casa e dare appuntamento tra pochi minuti a Mattino 4 e poi a domani con una nuova puntata del rotocalco mattutino dell’ammiraglia Mediaset, che ovviamente tornerà con il classico format (la prima parte dedicata interamente alla politica e all’attualità condotta da Francesco Vecchi e la seconda volta a porre l’attenzione sugli ultimi fatti di cronaca nera dando preziosi aggiornamenti):

“Eccoci Francesco…Torniamo nuovamente insieme dopo questa lunga diretta dedicata alle Elezioni…Noi ci rivediamo domani con Mattino Cinque, mentre io vi aspetto tra poco su Rete 4 con Roberto Poletti a Mattino 4…Adesso invece andrà in onda il TG5…”

I due conduttori hanno poi ricordato il ritorno stasera di Paperissima Sprint Estate nell’access prime time di Canale 5 condotto da Vittorio Brumotti con le veline Marzia, Valentina e il Gabibbo, e la semifinale di Io Canto Family di Michelle Hunziker. Questa puntata speciale avrà ottenuto buoni ascolti?