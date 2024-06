Mattino 5, Roberto Poletti confessa: “Francesca Barra mi sta studiando”

Federica Panicucci ha rassicurato la collega: “Con Roberto Poletti si lavora benissimo”

La conduttrice di Mattino Cinque, proprio sul finire della lunga diretta, ha voluto ricordare al pubblico a casa che stasera alle 20.30 circa inizierà su Rete 4 il nuovo programma d’approfondimento politico intitolato 4 di sera di Francesca Barra e Roberto Poletti. Proprio questi ultimi si sono collegati in diretta dalla Panicucci per dare qualche succosa anticipazione sulla puntata di stasera. In questa occasione la Barra ha anche preso la palla al balzo per chiedere alla Panicucci com’è lavorare con Poletti, visto che ormai sono mesi che conduce al suo fianco Mattino 4: “Mi devi dare un po’ di consigli…Come si lavora con Roberto?” E quest’ultima l’ha immediatamente rassicurata:

“Lavorare con Roberto è una passeggiata…Lavorare con lui è meraviglioso…Ti troverai benissimo…”

Mattino 5, l’ospite ha confessato che Francesca Barra sta cercando di studiarlo

E’ quindi intervenuto Roberto Poletti, che ha immediatamente fatto presente a Federica Panicucci e a tutti gli spettatori a casa sintonizzati a quell’ora su Canale 5 che la collega sta cercando di studiarlo: “Sta cercando di studiarmi perchè non ha ancora capito bene che carattere io abbia…” Il giornalista, sul quale Rossella Erra ha espresso la sua opinione, ha poi tenuto a dire ai telespettatori che sulla politica hanno idee decisamente diverse:

“Oltretutto noi sugli argomenti che tratteremo non abbiamo la stessa visione…Quindi ogni tanto…”

La collega di Francesco Vecchi ha allora confessato di credere sia giusto così perchè almeno daranno due diverse interpretazioni sugli argomenti: “E’ anche giusto così…E’ interessante avere una contrapposizione…I due lati della medaglia…” La Barra è assolutamente d’accordo con la Panicucci, asserendo di credere sia costruttivo accendere un dibattito: “Penso sia fondamentale, soprattutto in questo periodo…”

4 di sera prima puntata: le ultime anticipazioni

Successivamente Federica Panicucci ha chiesto a Francesca Barra e Roberto Poletti di dare qualche anticipazione sulla puntata di stasera. E a prendere immediatamente la parola è stato proprio quest’ultimo in collegamento a Mattino Cinque, asserendo che uno degli argomenti portanti stasera sarà quello legato a ciò che ha detto Ilaria Salis sull’occupazione delle case. Ovviamente anche su questo argomento Barra e Poletti hanno un’idea totalmente all’opposto. Parleranno poi di tantissimi altri temi legati alla stretta attualità e politica con i numerosi ospiti in studio ed in collegamento. Insomma appuntamento a stasera alle 20.30 circa su Rete 4 con questo nuovo programma che terrà informati i numerosi spettatori a casa per tutta l’estate. Come andranno gli ascolti? Riusciranno a fare meglio di Bianca Berlinguer?