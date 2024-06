Paperissima Sprint, Vittorio Brumotti avverte: “Ho combinato un disastro”

Il conduttore di Paperissima Sprint anticipa una sua ‘papera’

Distributore di energia, come si definisce lui, Vittorio Brumotti è da anni una figura del mondo dello spettacolo grazie ad Antonio Ricci che lo ha voluto Como e inviato di Striscia La Notizia e poi come conduttore di Paperissima Sprint insieme alle due veline e all’inconfondibile Gabibbo. Ma gli è mai capitato di combinare una vera e propria ‘papera’? Certo che sì, infatti come ha raccontato lui stesso in un’intervista al settimanale Nuovo Tv: “Per attirare l’attenzione dei miei amici durante una grigliata sono scivolato dalla bici cadendo sulla tavola imbandita. Un disastro che tutti vedranno” perché qualcuno ha filmato tutto l’accaduto.

Vittorio Brumotti è fidanzato con Annachiara dal 2018: “Facciamo follie”

Dal 2018 Vittorio Brumotti è fidanzato con Annachiara Zoppas e insieme “facciamo follie”. Basti pensare che una volta lui era impegnato in un tour in bici che l’ha tenuto lontano da casa a lungo e lei, pur di stare anche solo una sera in sua compagnia, partiva in auto dal Veneto. La considera una donna straordinaria con la quale è cresciuto, infatti è come se avesse vissuto una sorta di metamorfosi. Alla domanda se gli manca qualcosa nella sua vita dice: “Il tempo per godermi le cose” perché non riesce mai a stare fermo essendo un distributore di energia anche per tutte le persone che lo circondano. Basti vedere i suoi servizi dove colpisce i posteggiatori che appunto posizionano l’auto negli spazi riservati alle persone disabili o quando lotta con la polizia contro gli spacciatori di sostanze stupefacenti e per cui rischia di essere sempre linciato.

Paperissima Sprint: nel paese dei genitori di Brumotti tutti lo guardano

Con che spirito affronta Vittorio Brumotti questa nuova edizione di Paperissima Sprint contro la concorrenza rappresentata da Techetecheté? Sicuramente con “entusiasmo”, quello che lo contraddistingue da anni, e poi non è solo perché con lui c’è ancora una volta il Gabibbo e le due veline Valentina Corradi e Maria Thereza Araujo Barros. Una volta l’estate era per Brumotti sinonimo di campionati del mondo di bike trial mentre ora è sinonimo di Paperissima Sprint; basti pensare che quando va a trovare i suoi genitori che vivono a Boissano loro mangiano sempre con le finestre aperte e quando parte la sigla del programma la sente risuonare in tutto il paese perché “sono tutti sintonizzati su Canale5”. E scherza ancora dicendo che la sua “è una sana dittatura”.