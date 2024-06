Simona Branchetti glissa sulla vita privata: “Concentrata su Pomeriggio 5 News”

La conduttrice di Canale5 non vuole parlare della sua vita privata

Quest’estate il pubblico di Canale5 avrà modo di essere intrattenuto da Simona Branchetti nel pomeriggio con informazione, cronaca nera e un po’ di sano gossip e pettegolezzo insieme ad alcuni opinionisti d’eccezione come Alessandro Cecchi Paone o, come nei giorni scorsi, il collega Dario Maltese che quest’estate condurrà Morning News proprio al posto della Branchetti. Se la sua vita professionale è sotto gli occhi di tutti, però, della sua vita privata si sa poco, tranne che ha alle spalle due matrimoni finiti: il primo con il conduttore Rai Federico Quaranta e il secondo con l’avvocato Carlo Longari. “Preferisco che la mia vita privata rimanga tale” ha sentenziato lei in un’intervista rilasciata al settimanale DiPiù Tv, aggiungendo di essere concentrata su Pomeriggio Cinque News.

Simona Branchetti racconta come ha iniziato la carriera di giornalista/conduttrice

Ora Simona Branchetti (gaffe di Alessandra Amoroso) è il volto di Pomeriggio Cinque News – in tanti la vorrebbero anche a settembre al posto di Myrta Merlino – ma come ha iniziato la sua carriera da giornalista e conduttrice? Il grande salto, come lo chiama lei, è avvenuto nel 2003 grazie al suo fidanzato dell’epoca che le fece conoscere un caporedattore che cercava giornalisti da inserire in redazione. Il progetto in questione era nientemeno che Sky Tg24, il primo canale italiano dedicato interamente all’informazione h24. Lì si è formata e ha imparato tutto quello che sa. Poi nel 2007 venne la volta del Tg5. Quando l’azienda le ha proposto Morning News ha accettato immediatamente perché necessitava di nuovi stimoli e ora è ancora più contenta di condurre Pomeriggio Cinque News (la versione estiva al posto di quella condotta da Myrta Merlino).

Pomeriggio Cinque News: come sta andando la sfida con Estate in diretta

Ma come sta andando la sfida tra Estate in diretta e Pomeriggio Cinque News? Il programma condotto da Nunzia De Girolamo e Gianluca Semprini sta vincendo la sfida: la scorsa settimana la media era di circa il 18% di Rai1 contro il 14% di Canale5, anche se l’estate è ancora lunga e non si può mai sapere. E i target delle due trasmissioni? Se Rai1 è molto forte con il pubblico femminile, la trasmissione di Canale5 ha un pubblico femminile al 16% e maschile al 10%. Per quanto riguarda gli argomenti trattati da entrambi i programmi non sono poi così diversi: cronaca nera, con tanto di inviati in diretta, servizi sull’attualità, e poi una pagina (verso l’ultima parte) dedicata al gossip e agli argomenti frivoli dell’estate.