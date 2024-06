Tentatori di Temptation Island 2024, chi sono: età, lavoro, curiosità e foto

Filippo, Simone e Andrea nel cast del tentatori del reality show: tutte le informazioni

Giovedì prossimo inizierà finalmente la nuova edizione di Temptation Island. E se le sette coppie che hanno deciso di intraprendere questo percorso nei sentimenti sono già state svelate si segnala che invece sui tentatori non è trapelato ancora niente, almeno fino a questo momento. Difatti si segnala che proprio poco fa il portale televisivo TvBlog.it è venuto a conoscenza chi sono i tredici tentatori maschi che hanno deciso di far capitolare ai propri piedi le fidanzate. Il primo si chiama Filippo ha 31 anni ed è di Modica. Ha conseguito la laurea Scienze Motorie e in Economia Aziendale. Lavora da tempo nell’Azienda di Famiglia. Le sue passioni sono il tennis, il kitesurf e il padel. Si passa poi a Simone, il quale è nato 32 anni fa a Pisa e in giovane età ha anche fatto il calciatore professionista militando tra la Serie B e C. Ha anche giocato nelle giovanili dell’Inter. L’altra sua grande passione è il tennis. C’è poi il trentatreenne Luigi nato a Caserta, dove si sta specializzando in medicina. Nel periodo della pandemia da Covid ha dato un grosso contributo.

Temptation Island tentatori: chi sono, cosa fanno, età

Successivamente sempre il portale televisivo TvBlog.it ha rivelato che tra i tentatori del reality show condotto da Filippo Bisciglia, il quale proprio nelle scorse ore ha avuto una disavventura, ci sarà anche il ventiseienne Giovanni. Quest’ultimo è nato a Siena e lavora in un’azienda farmaceutica. Ama tantissimo lo sport, praticando diverse discipline nel tempo libero. Nel cast dei tentatori c’è anche Jakub, il quale ha 24 anni e lavora da tempo con il padre nell’Azienda di famiglia. Appena riesce a ritagliarsi un po’ di tempo libero si dedica alla lettura. In base alle indiscrezioni del portale tv di Blogo tra i tentatori c’è anche Carlo 28enne di Fermo. E’ un imprenditore e gioca anche a calcio. Federico ha invece 34 anni è di Faenza e ha aperto due locali. Per alcuni anni ha anche vissuto nella capitale inglese.

Chi sono gli ultimi cinque tentatori del reality show

TvBlog.it ha infine concluso dando i nomi degli ultimi cinque tentatori di Temptation Island. Si inizia subito con Maicol 28enne di Gubbio. Quest’ultimo è un operaio, ama molto i gatti, i viaggi e la fotografia. Tra i tentatori c’è poi Fede, il quale ha 23 anni ed è di un paesino in provincia di Foggia. Tuttavia quest’ultimo a causa degli studi al momento vive a Ferrara. Ha deciso di partecipare al reality show condotto da Filippo Bisciglia in qualità di tentatore anche Roberto da Gela. Quest’ultimo non solo è laureato in Ingegneria Civile e Ambientale, ma ha da poco conseguito pure un Master. Chiude questo lungo elenco di tentatori Andy di Novara, che a 28 anni gestisce un magazzino logistico. E’ un grande lettore e ama correre.