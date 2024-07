Beppe Convertini torna con Azzurro-Storie di mare: “Avrò un ospite speciale”

Nella nuova edizione di Azzurro – Storie di mare arriva la mamma del conduttore

Al via da domani mattina, sabato 27 luglio su Rai 1 alle 11:50 circa, la nuova edizione del programma estivo di Beppe Convertini che si è raccontato in una lunga intervista su Tele Sette. Qui il conduttore annuncia tanti ospiti che ci saranno nelle nuove puntate come Orietta Berti, Maninni, Fred De Palma e Paola e Chiara. Ma la vera ospite speciale di questa edizione è la mamma del conduttore che sarà nella puntata dedicata alle Grotte di Castellana in Puglia. A tal proposito il conduttore di Rai 1 dice:

“Lei è ancora oggi la regina delle orecchiette ed ho deciso di portarla nel mio mondo televisivo. E’ stata bravissima nel cucinare questo e altri piatti tipici della tradizione pugliese”.

Il conduttore spiega che dopo la scomparsa di suo padre sua mamma è diventata per lui una figura fondamentale.

Beppe Convertini annuncia tutte le tappe di quest’anno

Dove si andrà quest’anno con Azzurro – Storie di mare oltre alle Grotte di Castellana? Nel corso dell’intervista alla fonte sopracitata il conduttore annuncia come tappe Otranto, sempre in Puglia, famosa per le sue acque cristalline e la sua storia antica. Non mancherà poi una tappa alle Isole Tremiti che, come ricorda il conduttore, era un arcipelago molto amato da Lucio Dalla e da quest’ultimo descritto benissimo nelle sue canzoni. Si passa poi a Procida, in Campania, “un’isola di rara bellezza con i suoi colori vivaci”. Si sbarcherà poi in Sicilia e in particolare a Cefalù: “Un borgo marinaro pittoresco che unisce storia, cultura e un mare da sogno”. Non mancherà poi la Sardegna con le spiagge da paradiso e le acque cristalline. E ancora, la Toscana dove verrà esplorata la costa tirrenica e il Lazio con “luoghi famosi e angoli nascosti”.

Non solo Azzurro – Storie di mare per il conduttore

Non solo terrà compagnia al pubblico per il resto dell’estate con il programma in questione ma Beppe Convertini tornerà su Rai 1 da settembre anche con Unomattina in famiglia. “Vi dico fin da ora che le sorprese davvero non mancheranno” assicura durante l’intervista. Accanto a lui torneranno anche Monica Setta e Ingrid Muccitelli e i tre terranno compagnia al pubblico della rete ogni weekend come sempre. Insomma, è in video tutto l’anno, da settembre ad agosto, ma il conduttore sembra instancabile.