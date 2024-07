Fabrizio Corona verso una produzione internazionale: “Sarò famoso all’estero”

Fabrizio Corona pronto per un nuovo progetto: “C’è una produzione internazionale”

È finalmente un uomo libero Fabrizio Corona, che ha ripreso il suo passaporto e a Natale diventerà papà per la seconda volta. La compagna infatti, la modella Sara Barbieri, è al quarto mese di gravidanza. Felice della dolce attesa, ha ammesso che non esiterà a raccontare al figlio la sua storia e ha anticipato anche:

“Quando comincerà a ragionare, avrà tanto materiale da vedere. Ora c’è anche una produzione internazionale, per una piattaforma, un progetto che vedrà la luce a maggio 2025 e… Mi fermo qui”.

Ha poi proseguito il suo racconto sul nuovo progetto all’estero, precisando: “Quello che sto realizzando mi darà la possibilità di lavorare all’estero e di essere famoso all’estero”.



Fabrizio Corona svela sul figlio in arrivo: “Ora me lo godrò di più”

Ha raccontato di essere felicissimo di diventare padre di nuovo, Fabrizio Corona che ha ammesso:

“Ora è tutto diverso, quando è arrivato Carlos ero giovane, avevo 29 anni. Bruciavo. Ora me lo godrò di più”.

Ha ammesso di non capire “chi non fa figli”, proseguendo la sua riflessione: “I figli sono quello che resta di te dopo di te, non fare figli significa abdicare al futuro senza di te”. Ha raccontato di essere in un momento di grande equilibrio, il re dei paparazzi che ha sottolineato:

“Non sono mai stato così preparato sul lavoro, così in equilibrio, sono la versione migliore di me, sono calmo”.

Fabrizio Corona: in che rapporti è oggi con Belen Rodriguez e Nina Moric

Si è raccontato senza filtri Fabrizio Corona, che di recente ha rotto il silenzio su Barbara d’Urso, e oltre ad anticipare nuovi progetti in arrivo, ha parlato delle donne della sua vita. Ha raccontatio di avere un buon rapporto al momento con l’ex moglie, Nina Moric. La modella sarebbe in ottimi rapporti anche con la nuova compagna Sara. E su Belen Rodriguez ha confessato: “Io e lei siamo sempre legati, ma da un paio di mesi non mi chiama”. Ha poi proseguito: “Sarà contenta per me, mi vuole bene, dice che io non mi lamento mai, che ho sempre il sorriso. E ha ragione”. Sul figlio Carlos, che sta facendo un percorso comunitario che si allungherà fino a gennaio, ha raccontato: “Sta meglio, ha già fatto un percorso comunitario di sei mesi, era stato male a dicembre, è ancora in cura e in questo periodo ha avuto una serie di piccoli permessi”. Ha raccontato poi che presto riuscirà a andare in vacanza con lui in Sicilia.