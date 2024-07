Gemma Galgani lascia UeD per Pietro? Tina scettica: “A lei piacciono i toyboy”

La dama di Uomini e Donne è pronta a lasciare tutto per Pietro Del Pozzo

Se Gemma Galgani dovesse dire addio Uomini e Donne Maria De Filippi perderebbe una delle colonne portanti che hanno portato al successo il Trono Over presso il pubblico di Canale5. Ma cosa sta succedendo in questi giorni roventi d’estate? Ebbe Gemma Galgani continua a scriversi con Pietro Del Pozzo, il sessantaseienne della Liguria che è venuto apposta per lei nelle ultime puntate della stagione di Uomini e Donne. Quattro anni fa il suo cuore si era chiuso e sperava di poterlo riaprire proprio con Gemma e sembra che le cose stiano andando bene; talmente bene che appunto come scrive anche il settimanale Nuovo Tv Gemma potrebbe dire addio al programma che le ha dato così tanto successo.

Tina Cipollari scettica: “A Gemma piacciono i toyboy”

Che la dama di uomini e donne sia veramente pronta a lasciare tutto per amore? Considerando che sta da più di 13 anni nel parterre femminile alla ricerca di un amore sarebbe anche ora che trovasse qualcuno e potesse godersi gli anni che le restano in compagnia. Tina Cipollari, però, è scettica e rincara la dose: “A Gemma piacciono i toyboy”. Pietro ha 66 anni quindi se dovessero piacerle davvero i toyboy non potrebbe esserci nessuna storia, anche se continuano a sentirsi da quando è finita la trasmissione di Canale5. Alla fine la spunterà Pietro o la voglia di apparire in uno studio televisivo?

Gemma Galgani, estate bollente con Pietro? Lui: “Manteniamo i rapporti vivi”

Estate bollente per Gemma Galgani che dopo la fine di Uomini e Donne sembra che per merito di Pietro Del Pozzo potrebbe veramente passare delle settimane all’insegna del batticuore e delle sue tanto care emozioni. Pietro ha fatto sapere in questi giorni che la relazione con la Galgani sta entrando nel vivo, che si sentono sempre e lui è pronto ad andare presto a Torino dove abita lei. Inoltre avrà modo di invitare Gemma a Sestri Levante e nei dintorni dove vive appunto lui. “Ci messaggiamo e stiamo mantenendo i rapporti vivi“ ha aggiunto Pietro Del Pozzo che potrebbe essere uno dei primi uomini ad aver rapito veramente il cuore di Gemma e a portarla fuori dallo studio televisivo. Certo è che se dovesse lasciare il programma Maria De Filippi perderebbe una colonna portante e dovrebbe cercare la sua sostituta anche se non è assolutamente un’impresa facile.