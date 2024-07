Oroscopo settimanale Paolo Fox (dal 27 luglio): le previsioni per il lavoro

Cosa succederà sul lavoro ai primi quattro segni zodiacali

Vediamo, in base allo Stellare di Paolo Fox, cosa succederà sul lavoro partendo dai primi segni dello zodiaco come l’Ariete che se devono sostenere le loro ragioni professionali allora lo devono fare, ma con la giusta diplomazia. Purtroppo in questo mondo la sincerità non è sempre gradita. Favoriti almeno i lavoratori autonomi. I nati sotto il segno del Toro può contare sul favore di Mercurio quindi ci saranno delle opportunità in più. L’ideale sarebbe cambiare colleghi o almeno ruolo a lavoro. C’è chi li sta mettendo in difficoltà. Ai Gemelli viene chiesto di fare attenzione e di agire sempre con la giusta calma. Periodo da vivere con una certa fiducia in più verso ciò che deve ancora venire. Il Cancro sente troppo il peso delle responsabilità più recenti. Ricevono una buona notizia coloro che hanno un’attività commerciale.

Oroscopo dal 27 luglio in poi per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Si prosegue con le previsioni della settimana prossima (e l’oroscopo di oggi) partendo dal Leone che deve mettersi il cuore in pace se una situazione di lavoro non è decollata come speravano. Arriverà presto una proposta molto interessante. È il momento di farsi valere con i capi e con i colleghi invidiosi. Contratti e nuovi accordi favoriti. La Vergine, soprattutto se fa un lavoro creativo, è favorita. Possono organizzare qualcosa di piacevole. Le nuove proposte vanno valutate con attenzione. Aumenta il loro impegno sul lavoro. I nati sotto il segno della Bilancia devono affrontare con molta attenzione certe questioni economiche. Un progetto che organizzano da tempo non può essere rimandato proprio ora. Lo Scorpione non deve demordere e non deve cedere al pessimismo solo perché ora il lavoro non sta brillanto in maniera particolare. Bisogna valutare con attenzione certi investimenti.

Paolo Fox, ultimi segni: le previsioni della settimana prossima

In conclusione gli ultimi segni dello zodiaco secondo l’oroscopo dal 27 luglio in poi partendo dal Sagittario che ha delle questioni di soldi rimaste in sospeso anche se la condizione generale si può considerare buona. Non manca di certo la voglia di fare. Il Capricorno potrebbe sentirsi in colpa se pensano di aver dato troppa fiducia a determinate persone in ambito professionale. Ora si può rivedere la luce in fondo al tunnel. L’Acquario è indeciso tra due situazioni di lavoro. Deve prendere una decisione in maniera definitiva. Le idee che hanno ora sul lavoro vengono apprezzate. Infine i nati sotto il segno dei Pesci hanno delle questioni da affrontare. Non sono del tutto convinti da certi consigli ricevuti. La professione sta diventando sempre più importante.