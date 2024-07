Siria e Matteo, come procede la loro storia un mese dopo Temptation Island

Siria e Matteo ancora più affiatati a un mese dalla fine delle registrazioni del reality show

Ieri sera è andata in onda sull’ammiraglia Mediaset l’ultima puntata di Temptation Island. E tra le coppie uscite indenni dal difficile percorso nei sentimenti c’è anche quella composta da Matteo e Siria. Oggi sulla web tv di Witty è stato caricato il video in cui i due hanno raccontato alla redazione della trasmissione condotta da Filippo Bisciglia come stanno procedendo le cose ad un mese dalla fine di questa loro avventura tv. In questa occasione Siria non ha certo fatto mistero di essere assolutamente felice perchè è come se si fossero rifidanzati:

“Abbiamo deciso di partire da capo…Abbiamo deciso di darci una seconda chance…E’ come se ci fossimo rifidanzati…Siamo felici…Lui mi sta dando tante attenzioni, ma devono continuare con il tempo, probabilmente anche da parte mia…”

Matteo ha rivelato che si è riaccesa la fiamma della tra loro

Successivamente ha preso la parola il fidanzato di Siria, il quale ha rivelato a Witty Tv che una volta finito Temptation Island si è riaccesa la fiamma della passione tra loro:

“Mi sento sicuro di me stesso…Con il cambiamento che ho fatto sono certo di poterle dare quello che ha sempre voluto…”

E’ poi intervenuta nuovamente la giovane, asserendo di essere più che soddisfatta per il modo in cui ha affrontato questo percorso nei sentimenti: “Sono contenta del percorso che ho fatto sia con i tentatori che con le mie amiche perchè tali sono diventati…Ho capito che lo amo e che voglio continuare a stare con lui…Sono contenta di averci riprovato…” Un percorso questo importante anche per il fidanzato in quanto ha avuto modo di sbloccarsi: “All’inizio invece ero molto teso…”

Temptation Island, la coppia ha svelato i progetti futuri

Siria e Matteo ai microfoni di Witty Tv che hanno tantissimi progetti futuri: “Progetti futuri? Tanti viaggi…” La ragazza ha infatti rivelato che lui è da tanto tempo che vorrebbe visitare la Sicilia. Motivo per cui hanno deciso di regalarsi un altro viaggio per visitare l’isola a settembre, mentre a settembre andranno ad Amsterdam. Sarebbero dovuti andare insieme anche a Riccione, ma purtroppo lui non può prendere le ferie dal lavoro. E per questa ragione Siria andrà sola con le altre sue compagne d’avventura di questa edizione del reality show delle tentazioni condotto da Filippo Bisciglia: “Sono molto contenta, forse lui un po’ meno…” Alla fine lui le ha fatto un’altra bella sorpresa regalandole un bellissimo mazzo di fiori. Insomma pare davvero che il loro amore sia più forte che mai.