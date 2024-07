Temptation Island, Ernesto Russo pronto a partecipare dopo Uomini e Donne?

Temptation Island, l’ex cavaliere del dating show esclude una sua futura partecipazione con la compagna

L’avventura a Uomini e Donne del cavaliere Ernesto Russo è finita anzitempo a causa di alcune segnalazioni sul suo conto arrivate alla redazione. Una volta tornato alla vita di tutti i giorni Ernesto si è anche fidanzato. A tal proposito si fa presente che nel corso di una diretta instagram quest’ultimo ha rivelato al blogger Fralof che il rapporto con la sua nuova compagna sta procedendo decisamente bene. Ad un certo punto gli è stato chiesto se metterebbe mai a repentaglio il loro amore partecipando alla prossima edizione del reality show delle tentazioni condotto da Filippo Bisciglia. Quest’ultimo ha però risposto negativamente, soprattutto perchè la sua compagna Marta è totalmente fuori dal mondo dello spettacolo, asserendo di essere certo che mai si esporrebbe in quel modo:

“Temptation Island non credo, Marta non fa parte di questo mondo e non si esporrebbe mai così tanto…Quindi non mi sembra proprio il caso…”

Ernesto ha poi tenuto a dire di essere felici, arrivando anche a definirla anima gemella: “Siamo felici così, è quell’anima gemella che si incontra…”

Ernesto Russo parla dei suoi progetti futuri

Successivamente Ernesto Russo, sempre in questa diretta instagram, ha rivelato a Fralof che una volta finita l’esperienza a Uomini e Donne ha ricevuto tantissime proposte lavorative, preferendo però non svelare niente al momento, anche se ha tenuto a dire che presto vuoterà il sacco:

“Ho avuto varie proposte, per scaramanzia le voglio tenere un pochino in stand-by, piano piano dirò tutto…”

L’ex cavaliere del dating show dell’ammiraglia Mediaset, il quale si è recentemente fidanzato con Marta, ha poi rivelato che tra queste proposte forse c’è anche qualcosa di molto forte: “Forse c’è qualcosa di molto forte, però per il momento voglio tenerlo in sospeso, solo per scaramanzia…”

Uomini e Donne, l’ex cavaliere ha parlato della sua recente ospitata alle selezioni di Miss Italia

Ernesto Russo ha anche colto la palla al balzo per confessare a Fralof che è stato recentemente ospite a una tappa delle selezioni lombarde di Miss Italia, non nascondendo di essersi molto divertito, oltre al fatto di essere rimasto sorpreso dal grande affetto ricevuto:

“Ho fatto tappa al lago di Como e non mi aspettavo tutto questo affetto da parte delle persone, vuol dire che ho lasciato un bel ricordo…”

L’ex protagonista del dating show di Maria De Filippi ha poi rivelato che la patron della manifestazione gli avrebbe chiesto di prendere parte alle altre tappe delle selezioni in Lombardia: “Mi ha detto che a loro farebbe piacere…Io non me lo aspettavo…Sicuramente è legato anche a Uomini e Donne, non lo metto in dubbio, però penso piaccia la mia spontaneità…”