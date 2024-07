Temptation Island: segnalazione su Christian-Ludovica prima della 2^ puntata

Cosa sta succedendo alla coppia formata da Christian e Ludovica

Mancano poche ore alla seconda puntata di Temptation Island, il programma dell’estate condotto da Filippo Bisciglia e prodotto dalla Fascino di Maria De Filippi. Purtroppo sono iniziate a fioccare le segnalazioni su coppie che si sono lasciate oppure sono tornate insieme ed è un peccato perché almeno in teoria le coppie che finiscono le registrazioni di Temptation Island non dovrebbero dare degli indizi al pubblico fino a quando la messa in onda non termina in maniera ufficiale. Ora è la volta di una segnalazione da parte di un ignoto all’influencer Deianira Marzano: secondo l’utente in questione ieri a Vasto, ovvero la città in cui vivono Ludovica e Christian, sono apparsi tranquilli e spensierati in un bar.

Ludovica e Christian sono stavi visti insieme dopo la trasmissione

Temptation Island 2024: perché la coppia ha deciso di partecipare

Filippo Bisciglia si è limitato a dire che a Temptation Island 2024 ci sarà un colpo di scena e chissà che non ci sia già nella seconda puntata prevista per questa sera dopo il consueto appuntamento con Paperissima Sprint. Perché Christian e Ludovica hanno deciso di partecipare?. Stanno insieme da un anno e dieci mesi, convivono a Vasto (Abruzzo) e a scrivere al programma di Maria De Filippi è stato proprio lui per mettere alla prova la fidanzata che l’ha tradito e lasciato per ben due volte con la stessa persona. Christian ha deciso di perdonarla, ma ora vuole da parte della sua fidanzata delle solide certezze. Gliele saprà dare? Evidentemente sì dato che se ne sono andati tranquillamente in giro, ciò vuol dire che il loro è stato un lieto fine.