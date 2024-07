Temptation Island, Siria (fidanzata di Matteo) non è sincera? La segnalazione

Siria Pingo sta fingendo un ruolo nel reality show delle tentazioni?

Stasera andrà in onda la penultima puntata di questa edizione di grande successo di Temptation Island. E in base alle anticipazioni ci saranno ben due falò di confronto. Difatti a inizio puntata Luca e Gaia decideranno se sia il caso o meno di continuare la loro storia d’amore dopo questo percorso nei sentimenti e poi ci sarà un secondo confronto tra Alessia e Lino, che pare non riusciranno a chiarire. Ovviamente ci sarà ampio spazio anche per le altre coppie, tra cui quella composta da Matteo e Siria. A proposito di quest’ultima si segnala che nella puntata della scorsa settimana ha colpito molto il suo sfogo in cui ha svelato che in passato a causa del suo peso eccessivo non è mai riuscita a mettersi il costume da bagno oppure vestiti di un certo tipo. Eppure molti spettatori hanno notato che sul suo profilo instagram pare non venga a galla questa verità, almeno in base alle foto postate da lei stessa in cui anni fa non si è mai vergognata a farsi vedere con certi vestiti, anzi. Ovviamente inutile dire che molti si siano chiesti se quest’ultima stia recitando un ruolo nel programma delle tentazioni condotto da Filippo Bisciglia solo per impietosire il pubblico.

La fidanzata di Matteo Vitali ha mentito? L’ultima segnalazione sul suo conto

Ma i dubbi su Siria Pingo non sono però finiti qua. Difatti si segnala che scorrendo sempre il suo profilo instagram molti hanno notato una sua foto che ha lasciato un po’ di stucco. Di cosa si tratta? Un suo selfie insieme al suo compagno Matteo in un ristorante giapponese. La foto non è niente di che, ma ha fatto ‘scalpore’ soprattutto perchè a Temptation Island ha puntato il dito contro il fidanzato, asserendo che non ce l’avrebbe mai portata in tutti gli anni che sono stati insieme:

“Ma non avevi detto che Matteo non ti aveva mai portato a mangiare il sushi?”

Tutti dettagli questi che hanno comunque fatto pensare agli spettatori del reality show condotto da Filippo Bisciglia che la ragazza forse potrebbe non essere stata così tanto sincera nelle settimane passate in Sardegna. Quale sarà quindi la verità?

Temptation Island, la coppia scoppia alla fine del percorso nei sentimenti? Gli ultimi rumor

In attesa del gran finale di domani sera si segnala che su Siria Pingo in questi giorni è anche arrivata una segnalazione. Difatti pare che quest’ultima, una volta finite le registrazioni del reality delle tentazioni in onda sull’ammiraglia Mediaset, sarebbe stata avvisata al fianco di un ragazzo, che non era il fidanzato, in una officina. Che Siria e Matteo, dopo tanti anni insieme, abbiano capito di non essere fatti l’una per l’altro? Oppure questa segnalazione si rivelerà essere un buco nell’acqua? D’altronde di immagini che provano che quest’ultima fosse al fianco di un altro non ne sono circolate sul web in queste settimane.