Fedez ha un nuovo flirt: chi è la modella con cui è stato paparazzato. FOTO

Terzo flirt dell’estate per Fedez: le foto in barca con una nota modella

Un’estate decisamente movimentata quella di Fedez. Un’estate iniziata da single, la separazione dalla moglie Chiara Ferragni è stata infatti ufficializzate la scorsa primavera, ma che a quanto pare sta proseguendo in dolce compagnia e non di una sola donna. In questi mesi infatti il rapper è stato pizzicato con diverse dame, due per la precisione, e ora si sarebbe aggiunta una terza ragazza. Sulle pagine dell’ultimo numero del settimanale Chi, il cantante è stato fotografato in teneri atteggiamenti, baci e abbracci, con una nuova lei in barca in Sardegna. Una vacanza all’insegna della passione in cui, oltre alla sua nuova compagna, c’erano anche gli amici di sempre: Francesco e Alessandro Sutera, Fabiano Capuzzo, Alex Cologno, Eleonora Sesana e Giulia Ottorini.



Chi è la nuova compagna di Fedez: le foto tra baci e abbracci in Sardegna

Dopo la frequentazione con Garance Authié e Sveva Magatti, in questi giorni, Fedez, che ha fatto di recente un chiarimento sulla sua salute, è stato paparazzato in Sardegna con Luna Shirin Rasia. La modella italo-venezuelana è l’ex fidanzata del cantante Michele Merlo. I due si sono lasciati andare alla passione tra baci, abbracci e carezze sotto il sole del mese di agosto, come visibile nella foto di apertura e in quella in basso tratte dal settimanale Chi. Sulle pagine della nota rivista si legge infatti: “Fedez si è avvicinato a Luna in maniera inequivocabile: la passione, accennata la sera prima in un locale, è esplosa in barca”. Sul settimanale diretto da Alfonso Signorini si legge anche: “La passione non manca, e nemmeno la tenerezza, ma la progettualità di Fedez, negli ultimi mesi, non supera le due settimane. E il desiderio di accogliere una persona nella propria vita sembra un rumore lontano”.



Anche Chiara Ferragni ha trovato l’amore dopo la separazione? Gli ultimi gossip

Se Fedez continua ad essere immortalato in teneri atteggiamenti in questa calda estate 2024, Chiara Ferragni appare più dimessa nelle effusioni, anche se non sono mancate foto che la ritraggono in compagnia. Nessun bacio o gesto che faccia pensare a una liaison al momento per l’influencer, ma in questi giorni è stata vista in compagnia di Silvio Campara. Per il momento nessuna notizia ufficiale, su un possibile nuovo amore dell’influencer, ma solo voci di corridoio da verificare. Intanto il mese di agosto è ancora lungo e chissà se l’estate terminerà con un nuovo colpo di coda per Fedez e Chiara Ferragni.