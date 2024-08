Semprini cosa farà dopo Estate in diretta? “Non so se tornerò a Storie Italiane”

I progetti futuri di Gianluca Semprini

Ha rilasciato una lunga intervista a Tvblog il conduttore di Estate in diretta che da circa quattro anni ogni giorno, dal lunedì al venerdì pomeriggio, tiene compagnia al pubblico di Rai 1 nel periodo estivo. Qui si è parlato anche dei suoi progetti futuri visto che come sempre in autunno il format estivo si interromperà per lasciare spazio, per tutto il resto dell’anno, al contenitore originale di La vita in diretta di Alberto Matano. In particolare è stato chiesto a Gianluca se continuerà a fare l’inviato di Storie Italiane e lui ha risposto:

“In realtà questo ancora non lo so. Potrei essere impegnato anche come autore, limitando le dirette. Mi piacerebbe cimentarmi in questo aspetto, che finora ho curato poco. E’ un’esperienza che potrebbe integrare delle caratteristiche che ora non ho”.

Ironizza infine sul fatto che sta diventando vecchio e deve limitare le dirette.

Il conduttore di Estate in diretta vive un momento particolare della sua carriera

Andando avanti con l’intervista concessa a Tvblog il conduttore di Rai 1 definisce quello attuale un momento della sua carriera in cui deve essere il primo a sapersi valorizzare e proporre. Cosa che lo stimola molto “soprattutto in Rai dove ci sono molte opportunità”. In attesa di sapere, dunque, cosa farà Gianluca Semprini nella prossima stagione televisiva, se tornerà a Storie Italiane o meno, gli è stato chiesto anche un sogno professionale per il suo futuro. Lui ha risposto:

“Ci pensavo l’altro giorno. Mi piacerebbe lavorare come autore di un programma più leggero dove ci sia dietro l’umorismo, l’intrattenimento. Questo non vuol dire abbandonare completamente il genere news e infotainment. Nella vita mi piace essere completo e mi piacerebbe aggiungere ora anche questo tassello”.

Gianluca Semprini si racconta tra passato e presente

Si è parlato a lungo nel corso dell’intervista alla fonte in questione dell’impegno giornaliero a Estate in diretta tra imprevisti e momenti inattesi, come un incendio che ha fatto saltare una puntata, l’assenza di Nunzia De Girolamo e la scaletta più volte stravolte all’improvviso. Nonostante tutti gli ostacoli e gli imprevisti che una diretta di cronaca comporta Gianluca sembra perfetto tanto per questo ruolo quanto per questo programma. E infatti il pubblico lo apprezza di anno in anno sempre di più come è possibile notare, oltre che dagli ascolti giornalieri, soprattutto dai commenti social a suo favore.